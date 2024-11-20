TBMM'de CHP'lilerin kayyum protestosunda arbede yaşandı

İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başta Esenyurt Belediyesi olmak üzere dört belediyeye kayyum atanmasını protesto etmek isteyen CHP’li milletvekilleri ile AKP milletvekilleri arasında kavga ve arbede yaşandı.

Çıkan arbede nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güçlükle komisyon salonuna girebildi.

AKP'li vekiller, Yerlikaya'nın salona sokulmak istenmediğini savunurken, CHP'liler girişi engelleme tutumu olmadığını, Esenyurt belediyesini kastederek kısa süreliğine de olsa Bakan Yerlikaya'nın "bir kamu kurumuna girememe duygusunu" yaşamasını istediklerini ifade ettiler.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2025 yılı bütçesi görüşüldü.

CHP'li komisyon üyeleri, salona "Kayyum bütçesine hayır", "Kayyum halk iradesine darbedir" yazılı dövizlerle girdiler.

CHP'li Komisyon üyesi ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atandığını anımsatarak, "AK Partili, MHP'li belediyelere farklı uygulama CHP'li belediyelere farklı uygulama. Biz de bugün kayyumun ne anlama geldiğini İçişleri Bakanı'na anlatacağız. Bu milletin iradesine bir darbedir. Millete karşı yapılmış bir darbedir. 2019'da denediler başarılı olamadılar, bunda da başarılı olamayacaklar. Hodri meydan diyoruz" diye tepki gösterdi.

CHP milletvekillerinin engelleme ve protestoları nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir süre salona giremedi.

CHP'li Başarır ile Bakan Yerlikaya arasında tartışma yaşandı.

Kameraya müdahale

Bakan Yerlikaya, arbede sırasında görüntü almaya çalışan bir kameramanı eliyle itti.

Yerlikaya arbede sonrasında yerine geçti ancak milletvekilleri ve danışmanlar arasındaki gerginlik devam etti.

Yaşanan arbedenin ardından Yerlikaya, güçlükle salona girdi.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, bakanı içeri sokmamak gibi bir usul olamayacağını belirtirken, CHP'liler içeri sokmama gibi bir tutumları olmadığını ifade ettiler.

CHP'liler, partililerin Esenyurt Belediyesi'ne sokulmadığını anımsatarak, Bakan Yerlikaya'nın da kısa süreliğine "bir yere girememe duygusunu yaşamasını istediklerini ifade ettiler.

AKP sıralarından “Körle yatan şaşı kalkar” sesleri duyulurken, tartışmaya DEM Partili milletvekilleri de dahil oldu.

Komisyon toplantısına bir süre ara verildi.

AKP Sözcüsü Çelik: 'Barbarlık'

Meclis'te yaşananlar hakkında açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Barbarlık ve eşkiyalık hakettiği siyasi ve hukuki cevapları her zeminde alacaktır" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Bazı CHP milletvekillerinin İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya’ya Meclisteki saldırısı barbarlıktır. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Mecliste eşkiyalık kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da açıklama yaparak, "Demokrasi dışı müdahalelerle, saldırılarla bakanlarımız hiçbir şekilde susturulamaz, çalışmaları engellenemez" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın komisyona girişinin CHP’li milletvekilleri tarafından "zorbaca engellenmeye" çalışıldığını savunarak bu tutumu kınadıklarını söyledi.

Meclis'te açıklama yapan Akçay, “Meclis kavganın ve zorbalığın yapılacağı yer olamaz" dedi.

"Bunun adı milli irade düşmanlığıdır. CHP olur olmaz, yerli yersiz ‘muhalefet edeceğiz’ derken ülkemize ne kadar zarar verdiğinin farkında değildir" diyen Akçay, CHP'nin "Türkiye siyasetinin yeni dinamiklerini kavrayamadığını" savundu.

'Utanç verici görüntüleri Türkiye paylaşıyor'

Aranın ardından, yaşanan tartışmaya ilişkin söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır şu görüşleri dile getirdi:

"Utanç verici görüntüleri Türkiye paylaşıyor. Bugün Sayın Bakan geldi, daha elimizi sıkmadan iki milletvekilini, beni, genel başkan yardımcısını itti sayın Bakan. Ne hakla itiyorsunuz? Ben milletvekiliyim, ben kapıda duruyorum, ben seninle konuşmak istiyorum. Ne hakla? Burası parlamento. Bu parlamentodaki milletvekilleri tam on gün Esenyurt‘ta belediye binasına giremedi."

‘Odalar dinleniyor’ iddiası

Başarır, milletvekillerinin demokratik bir tepki koymak istediklerini belirtti:

Sabah erken saatlerde sınırlı sayıda milletvekilleriyle toplantı yaptıklarını ifade eden Başarır, "CHP grubu milletvekilleri komisyon kapısında dursun. Sayın Bakan’a şunu söyleyelim, ‘Bir kamu kurumuna milletvekillerini sokmadınız. 2 dakika burada durun konuşalım.’ Nasıl bir duyguymuş?" görüşünü dile getirdi.

Sabah milletvekilleriyle toplantı yaptıktan sonra emniyet görevlilerinin kendilerine "Kapıyı mı keseceksiniz?" dediğini ve danışmanların salona alınmadığını anlatan Başarır, "Meclis odalarını dinliyorsunuz siz, telefonları kesin dinliyorsunuz" dedi.

AKP Milletvekilleri Başarır'ın daha önce İçişleri Bakanlığı Bütçesi'nde engelleme yapacaklarına ilişkin açıklama yaptığını savunarak, dinleme iddialarının doğru olmadığını ifade ettiler.

Bakan Yerlikaya da yasa dışı dinleme yapılamayacağını savunarak iddiaları reddetti.

Öte yandan zaman zaman Bakan Yerlikaya’nın Başarır’a cevap vermesi üzerine karşılıklı sözlü atışmalar yaşandı.

DEM Parti ve İYİ Parti sözcüleri ise yaşanan kavga görüntülerini doğru bulmadıklarını ifade ettiler.

Komisyon zaman zaman yaşanan gerginliklerle devam ediyor.