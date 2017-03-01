TBMM'de Çocuk Hakları Komisyonu kuruluyor

Meclis çatısı altında daimi bir "Çocuk Hakları Komisyonu" kurulması için adım atıldı.

Görev süresi sona eren Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismarın Araştırılması ve Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Çocuk Hakları Komisyonu kurulması için harekete geçti.

Yılmaz, komisyonun önerisi arasında da yer alan ve diğer partilerin de bu konuda mutabık kaldığı TBMM'de "Çocuk Hakları Komisyonu" adı altında daimi bir ihtisas komisyonu kurulmasına yönelik kanun teklifini, TBMM Başkanlığına sundu.

İnternet kullanımının çocuklar üzerindeki etkisi, kayıp ve mağdur çocuklar, çocuklarda ve gençlerde artan şiddet eğiliminin nedenleri, çocuklara yönelik şiddetin nedenleri, çocukları sokağa düşüren nedenler ve sokakta yaşayan çocukların sorunları hakkında kurulan Meclis araştırma komisyonları ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu bünyesindeki Çocuk Haklarını İzleme Komitesi ile çocuk odaklı çalışmalar yürüten Meclis, şimdi de "çocuğun üstün yararı" ilkesini gözetmek amacıyla yeni bir ihtisas komisyonu kurmaya hazırlanıyor.

TBMM Çocuk Hakları Komisyonu, kanun tasarı ve tekliflerini çocuk haklarına uygunluk açısından inceleyecek, yasama süreçlerinde çocuğun üstün yararı ilkesinin gözetilmesini sağlayacak, çocukların korunmasında yasama denetimini gerçekleştirecek.

TBMM Çocuk Hakları Komisyonu, uluslararası alanda genel kabul gören çocuk hakları konusundaki gelişmeleri izleyecek, Türkiye'nin çocuk hakları alanında taraf olduğu uluslararası antlaşmalarla anayasa ve diğer mevzuat ve uygulamalar arasında uyum sağlamak için gerekli değişiklikleri tespit edecek, bu amaçla yasal düzenlemeler önerecek.

Komisyona, çocuk haklarının ihlale uğradığına dair iddialarla ilgili başvurular yapılabilecek. Komisyon, bunları inceleyecek, gerekli gördüğünde ilgili mercilere iletecek. Gerektiğinde dış ülkelerdeki çocuk hakları ihlallerini de inceleyecek olan komisyon, bu ihlalleri o ülke parlamenterlerinin dikkatine doğrudan veya mevcut parlamenter forumlar aracılığıyla sunacak.

"ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Kanun teklifinin ilk imza sahibi olan AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Diğer üç partinin de bu konuda kanun teklifinin bulunduğunu, bu tekliflerin TBMM Anayasa Komisyonuna sevk edildiğini anımsatan Tunç, Meclisin çalışma programı gereğince referandum sonrasında tekliflerin birleştirilip, önce komisyonda sonra Genel Kurulda görüşülmesinin sağlanabileceğini belirtti.

Tunç, Mecliste tüm partilerin bu önemli konuda ortak bir tavır sergilemesinin sevindirici olduğunu söyledi.

TBMM'de çocuk haklarıyla ilgili bir komisyon bulunmadığını vurgulayan Tunç, "Oysa nüfusumuzun üçte biri çocuk ve bunlar bizim geleceğimiz. Onları korumak ve geleceğe hazırlamak bizim görevimiz." dedi.

Tunç, çocukların sorunlarıyla ilgili TBMM'de değişik zamanlarda araştırma komisyonları kurulduğunu, son olarak da çocuk istismarının önlenmesi için kurulan araştırma komisyonun çalışmalarını tamamlayarak raporunu yayımladığını anımsattı. Tunç, bu komisyonun önerilerinden birinin de TBMM'de daimi olarak görev yapacak çocuk haklarıyla ilgili ihtisas komisyonu kurulması olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz de bu öneri doğrultusunda teklifimizi verdik. Grubumuz ve Genel Merkezimiz, ilgili bakanlıklar olumlu karşıladı. Ve teklif Anayasa Komisyonuna sevk edildi. Komisyonun kurulmasındaki amaç çocuk hakları konusundaki gelişmeleri izlemek suretiyle uygulamaların bu gelişmelere uyumunu sağlamak, kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmesi sırasında çocuğun üstün yararı ilkesini gözetilmesini ve çocukların korunmasına yönelik yasama denetimini yapmak ve çocuk hakları konusunda başvuruları incelemek. Bu amaçla TBMM de daimi bir ihtisas komisyonunun görev yapması ülkemizde çocuk haklarının korunması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz."

"MECLİSİN SÜRATLE DEVREDE OLMASI"

Çocukların, çevresindeki olumsuzluklara ve tehlikelere karşı en savunmasız toplum kesimi olduğuna işaret eden Tunç, şunları kaydetti:

"Çocukların her türlü istismardan korunması, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi başta ailelerin görevi ancak bu konuda gerek yasal gerek idari tedbirleri almak devletin görevi. TBMM olarak biz de çocuklarımızla ilgili olarak yasama süreçlerinde onların menfaatleri açısından gerekli titizliği göstermek, çocuk hakları ihlallerinin önüne geçmek için üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Çocuk hakları ihlallerinin azalması, çocuk istismarının önlenmesi, çocukları ilgilendiren konularda Meclisin süratle devrede olması, çocuklarımızın haklarının korunmasında yararlı olacaktır. "