TBMM'de gerginlik, Soylu komisyonu terk etti

Meclis’te İçişleri Bakanlığı’nın bütçesiyle ilgili yapılan görüşmelerde, muhalefet vekilleriyle tartışan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komisyonu terk etti.
Tartışmanın ‘terörle mücadele’ konuşulduğu sırada yaşandı. Soylu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç tartıştı. , Soylu sunum yaparken Özkoç’a dönerek, “Sürekli oradan gülmeyin. Orada evlatlarımız şehit oluyor, sen gevrek gevrek gülüyorsun” ifadelerini kullandı.
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