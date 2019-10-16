TBMM'de 'hain' tartışması

TBMM'de Suriye ile ilgili bilgilendirme sırasında HDP'li Başkanvekili Mithat Sancar ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici arasında başlayan tartışma, uzlaşma ile sonuçlandı.

TBMM Genel Kurulu’nda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Meclis Başkanvekili Mithat Sancar’a yönelik sözleri tartışmaya yol açtı. Sancar oturumu kapattı ve Destici’nin Genel Kurul’dan çıkartılmasını istedi.

TBMM’de süren oturum sırasında Destici, Suriye için yapılan bilgilendirme kapsamında partisi adına söz istedi. Sancar konuşma talebiyle ilgili Divan’a ulaşan bir dilekçesinin bulunmadığı gerekçesi ile talebi karşılamadı. Bunun üzerine Destici tepki gösterdi.

Sancar, Destici’nin ‘hain’ sözcüğünü kullanması üzerine, başkanlık makamına hakaret etmemesi konusunda uyarı yaptı. Tartışmanın sürmesi üzerine ise Genel Kurul’a ara verdi ve Destici’nin idare amirleri tarafından Genel Kurul’dan çıkartılmasını istedi.

Aranın ardından Destici söz aldı, ve “Hain sözüm kahraman orduya işgalci diyenlere karşıdır,bir kişiyi ya da Başkanlık Divanı’nı kastetmedim” dedi. Açıklama üzerine Sancar ceza vermeyeceğini söyledi.