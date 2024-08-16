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TBMM'de kan aktı...Can Atalay oturumunda yumruklu saldırı

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AYM'nin tutuklu Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararı görüşmek toplanan TBMM oturumunda yumruklu saldırı yaşandı. AK Partili Alpay Özalan'ın saldırısında iki vekil yaralandı.
TBMM'de kan aktı...Can Atalay oturumunda yumruklu saldırı

TBMM, muhalefet partilerinin çağrısıyla AYM'nin Gezi tutuklusu Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi konusunda verdiği 'yok hükmünde' kararını değerlendirmek için olağanüstü toplandı.

OTURUMU BOZDAĞ'IN YÖNETMESİNE İTİRAZ EDİLDİ 

Muhalefet partilerinin verdiği ortak dilekçe üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, meclisi olağanüstü toplantıya çağırmıştı. Genel Kurul'u, CHP'li Gülizar Biçer Karaca'nın yönetmesi bekleniyordu. Ancak Kurtulmuş, olağanüstü oturumu AK Partili Bekir Bozdağ’ın yönetmesini istedi.

TBMM Olağanüstü Oturumu Bekir Bozdağ başkanlığında başladı. 

 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının da Bekir Bozdağ'ın Meclis'e başkanlık yaptığı oturumda okunduğunu hatırlatarak Bozdağ'ın oturuma başkanlık yapmamasını istedi. Bunun üzerine usül tartışması başladı. 

Milletvekilleri konuşmalarını yapıyor.

TARTIŞMAYLA BAŞLADI, ARA VERİLDİ

TİP Milletvekili Ahmet Şık kürsüye gelerek "Sizde hiç utanma yok. Hakikat her zaman acıtır" sözleri üzerine AK Parti sıralarından tepki geldi. AK Partili vekillerin kürsüye yürümesinin üzerine Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.

AHMET ŞIK İKİNCİ KEZ KÜRSÜYE ÇIKTI

Verilen aranın ardından tekrar kürsüye çıkan Ahmet Şık şöyle konuştu:

"Usül tartışması yaşandı ama burada usülü konuşmaya hiç gerek yok. Çünkü anayasasızlığın hüküm sürdüğü, kanunsuzluğun teamül haline geldiği bu ülkede size mevzuat anlatacak falan değilim. Din şarlatanlığınıza, göstermelik milliyetçiliğinize kanan, hırsızlığınızı, hukuksuzluğunuzu görmezden gelenleri makbul vatandaş olarak gören sizlerden en çok duyduğumuz söz, vatan haini, bölücü, hain, FETÖ'cü, terörist. Sizden olmayan herkese terörist dediğiniz için Can Atalay'a da terörist demeniz hiç şaşırtıcı değil. Ama herkes bilsin bu ülkenin en büyük terör örgütü hanedanlık ile devlete çöken işte bu sıralarda oturanlardır. Hepinizin toplamının bu ülkeye faydası, bir Can Atalay kadar etmez."

YUMRUKLU SALDIRI: VEKİLLER YARALANDI, İLK YUMRUĞU ATAN ÖZALAN

Şık'ın konuşması sırasında AK Partili milletvekilleri tekrar kürsüye yürüdü ve yumruk yumruğa kavga başladı. 

Kavgayı başlatan ve ilk yumruğu atanın ise AK Parti Milletvekili Alpay Özalan olduğu görüldü. Özalan Ahmet Şık'a yumruk attı. 

Kavgada DEM Partili Gülistan Koçyiğit'in kaşı açıldı, CHP'li Okan Konuralp de yaralandı. 

Koçyiğit'e ilk müdahaleyi CHP’li Murat Emir yaptı, ardından Koçyiğit, Meclis hastanesine kaldırıldı.

Kürsünün etrafında yerlerdeki kan lekeleri ise görevliler tarafından temizlendi.

CHP Milletvekili Tahsin Ocaklı, Alpay Özalan'ın ve ardından da diğer AK Partili vekillerin Ahmet Şık'a saldırı anının görüntülerini paylaştı. 

45 DAKİKA ARA VERİLDİ

Bu olaylar yaşanırken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ ise divanı terk etti.

Oturuma 45 dakika daha ara verildi. Grup Başkanvekilleri TBMM Başkanı tarafından arkaya davet edildi. 

MHP KATILMADI

Oturuma MHP katılmadı.

Ayağında tarak kemiğindeki kırık nedeniyle dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuştuğu oturuma katılamayan CHP lideri Özgür Özel bugünkü oturuma katıldı.

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