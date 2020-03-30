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TBMM'de Koronavirüs şüphesi: Vekiller tek tek arandı

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TBMM'de Koronavirüs şüphesi: Vekiller tek tek arandı
TBMM'de Koronavirüs şüphesi: Vekiller tek tek arandı

Meclis Hastanesi’nde görev yapan doktor Y.B’nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye yatırılması TBMM’de alarma neden oldu. 

Meclis'te görev yapan doktorda ateş ve öksürük belirtileri üzerine Cuma günü Şehir Hastanesi'ne götürülerek Koronavirüs testi yaptırıldı. Test sonucu negatif çıktı ancak doktorun tedbir amaçlı olarak hastanede tutulduğu açıklandı.

Vekiler arandı

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; son iki hafta içinde doktora giderek muayene olan kişiler aranarak kendilerini izole etmeleri ve TBMM'ye gelmemeleri istendi. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da doktorun tedbir amaçlı hastanede tutulduğu belirtilerek şu bilgi verildi:

Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine şehir hastanesinde test yaptırılmış ve test sonucu negatif çıkmıştır.

Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir.

Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak, bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir.

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