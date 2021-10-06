TBMM'de Paris İklim Anlaşmasına ilk onay

TBMM Dışişleri Komisyonunda bugün Paris İklim Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi ele alındı. AKP İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplanan komisyonda "Paris Anlaşması"nın beyan ile birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair maddesi ile yürürlük ve yürütme maddeleri ayrı ayrı oylanarak kabul edildi. Maddelerin oylamasının ardından teklif, oy birliğiyle kabul edildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin iki uygulama aracı bulunduğunu, Türkiye'nin bunlardan ilki olan Kyoto Protokolü'ne 2009'da taraf olduğunu, bunun geçerliliğinin 2020 itibariyle sona erdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Paris Anlaşması kapsamında ülkeler net sıfır emisyon hedeflerini belirlediler. Bazı ülkeler net sıfır emisyon için 2050 tarihine işaret etti. Biz de 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşma hedefimizi açıkladık. Paris Anlaşması'na taraf olmamızın olumlu sonuçlarını kısa ve orta vadede alacağımıza inanıyoruz. Her şeyden öte, bundan sonra Paris Anlaşması'nın uygulanmasında söz sahibi olacağız. Anlaşmaya taraf olmamız yeşil teknolojiye erişim ve yatırım fırsatlarımızı da güçlendirecek. Bu alanda uluslararası mekanizmalardan faydalanmaya devam edeceğiz. Sürecin dışında kalmamızın seçenek olmaktan çıktığı bir aşamadayız. Paris Anlaşması'na taraf olmamız, ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadelede samimiyetini ve bu konuya atfettiği önemi teyit edecek."

Paris Anlaşmasının Türkiye'ye maliyeti ne olacak?

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ise Türkiye'nin yeşil kalkınma hamlesini düşündüğünü ve ülkenin kirletme oranının yüzde 1 dahi olmadığını ifade ederek, "Batılı ülkeler sadece insanları değil doğayı da sömürüyor. Doğada bizden başka yaşayan bütün canlıların haklarını almadan bir kalkınma modelini benimsemek zorunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Onların da hakkı var. Bir ağaç meyveyi sadece insan için vermiyor. Kurtlar, kuşlar, böcekler için de veriyor" dedi.

Paris İklim Anlaşması, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 21'inci Taraflar Konferansı'nda kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti adına 22 Nisan 2016'da imzalanmıştı. Anlaşma Çarşamba günü Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.