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TBMM'de Sosyal medya yasa tasarısına protesto oturum kapattırdı

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Muhalefet tarafından "sansür yasası" olarak adlandırılan kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM oturumu, protestolar nedeniyle yarıda kaldı. Görüşmeler bugün devam edecek.
TBMM'de Sosyal medya yasa tasarısına protesto oturum kapattırdı

Muhalefet ve basın meslek örgütleri tarafından "sansür yasası" olarak adlandırılan ve kamuoyunda sosyal medya yasası olarak da bilinen kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu oturumu, tasarıya karşı çıkan milletvekillerinin yoğun protestolarına sahne oldu.

CHP Grubu, teklifin en çok eleştirilen maddesi olan ve sosyal medya kullanıcılarına üç yıla kadar hapis cezası verilmesinin önünü açan 29'uncu maddenin görüşülmesi öncesi ayağa kalkarak bu düzenlemeyi alkışlarla protesto etti.

Alkışlı protestolarını ısrarla sürdüren CHP'liler "29'a hayır" sloganı attı. Ayağa kalkan HDP grubu da ellerindeki "Gazetecilik suç değildir. Özgür basın susturulamaz" yazılı pankartları basın locasına ve AKP'li milletvekillerine gösterdi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, oturuma ara verdi. Ancak verilen aranın ardından da CHP grubunun protestosu sürdü.

Alkışlar eşliğinde "Sansüre hayır" sloganı atan ve dakikalarca protestoya devam eden CHP Grubu'na HDP'li milletvekilleri de destek verdi. Protestolar sürmesi üzerine TBMM Başkanvekili  Akar, iç tüzüğün 68'inci maddesi uyarınca oturumu kapattığını açıkladı. CHP'nin protestosu üzerine Genel Kurul, bugün yeniden toplanmak üzere kapanmış oldu.

TBMM Genel Kurulu, 40 maddeden oluşan kanun teklifinin ilk 28 maddesini kabul etmişti.

Maddenin içeriği

Türk Ceza Kanunu'na 217/A maddesi olarak eklenmesi teklif edilen 29'uncu maddede şöyle deniyor:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma:

MADDE 217/A-(1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratma saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Failin, suçu gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."

Kürsüde çekiçle cep telefonu kırdı

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında söz alan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, kürsüde çekiçle cep telefonu kırarak tasarıyı protesto etti.

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