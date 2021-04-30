TBMM'de tam kapanma düzenlemesi: İcra iflas takipleri 31 Mayıs'a kadar durdurulacak

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 17 günlük tam kapanma sürecinde bazı kesimlerin mağdur olmaması için son dakika düzenlemesi yapıldı.

TBMM Genel Kurulu gündeminde olan yasaya önergeyle eklenen düzenlemeyle icra iflas takipleri bir ay süreyle durdurulacak, çek ibrazı zorunluluğu Mayıs sonuna kadar ertelenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1.100 lira olarak açıkladığı emeklilere dini bayramlarda verilen ikramiyesi yine torba yasaya yapılan eklemeyle yasalaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de bu akşamdan itibaren 17 Mayıs'a kadar zorunlu gereksinimler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasında bazı kesimlerin mağdur olmaması için TBMM'nin son çalışma gününde yeni düzenlemeler yapıldı.

Bu çerçevede Genel Kurul'da, akaryakıt, tütün ve alkollü içki sektörüne yönelik teminat sistemi getiren torba yasa kabul edildi.

Bazı ödeme ve yükümlülükler erteleniyor

Torba yasaya önergeyle eklenen maddelerle muhalefetin de talebi olan bazı ödeme ve yükümlülüklerin bir ay süreyle etelenmesi hükme bağlandı.

Kabul edilerek yasalaşan düzenlemeye göre, vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında 30 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasına denk gelenlerin tahsili ertelenecek.

Ayrıca bu tarihler arasında icra ve iflas takibi yapılamayacak, ihtiyati haciz kararı verilemeyecek ve başlamış takipler duracak.

Yine ibraz süresinin son günü 30 Nisan ile 31 Mayıs arasına denk gelen çekler için de bu tarihler arasında ibraz işlemi yapılmayacak.

Ayrıca, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında da bir ay süreyle icra iflas takibi yapılamayacak.

Emekli ikramiyesine yasal düzenleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararnameyle düzenleneceğini açıkladığı emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda verilen bin liralık ikramiyeye yapılacak 100 liralık zammın ise ancak yasayla yapılabilecek olması nedeniyle torba yasaya eklenmesi kararlaştırıldı.

Zira 2018 yılında SGK Yasası'nda yapılan değişiklikle emeklilere dini bayramlarda biner lira ikramiye verilmesi hükme bağlanmıştı. Yasayla yapılan düzenlemelerle ilgili değişiklik de bu nedenle ancak yasayla mümkün olabiliyor.

TBMM İçtüzüğü gereği gündemdeki bir yasa teklifine yeni bir madde eklenebilmesi için tüm siyasi parti gruplarının onayının olması gerekiyor.

Emekli ikramiyesinin 1.500 liraya çıkarılmasını isteyen CHP, bu nedenle AKP'nin önerisine destek vermeyeceği mesajı vermişti, bunun üzerine AKP ayrı bir yasa teklifi olarak ikramiye düzenlemesi yapmayı planlıyordu.

TBMM bu akşamdan itibaren kapanma sürecinde tatile gireceği için CHP'nin ikna edilememesi durumunda da bayrama yetişmesi için önce Cumhuraşkanlığı Kararnamesi çıkarılıp ardından Meclis yeniden açılınca bunun yasalaştırılması düşünüldü.

Ancak AKP, CHP'nin de isteği olan icra, iflas ve diğer bazı ödeme yükümlülüklerinin bir ay süreyle ertelenmesi için düzenleme yapma kararı kararı aldı.

CHP'nin emekli ikramiyesinin 1.500 liraya çıkarılması için verdiği önerge reddedilirken muhalefetin itiraz etmemesi üzerine AKP milletvekillerinin emekli ikramiyesinin 1.100 liaya çıkarılmasına ilişkin önergesi kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Ramazan Bayramı için verilecek zamlı ikramiyelerin 3-7 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Yasa ne getiriyor?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa akaryakıt, LPG, alkollü içecekler ve tütün mamulü alanında faaliyet gösterenler için teminat sistemi getiriyor.

Buna göre bu sektörlerde ilk kez faaliyet göstereceklerden 10 milyon lira, halen faaaliyetini sürdürenlerden ise 100 milyon lirayı geçmemek üzere bir önceki yıl brüt satışları üzerinden yüzde bir teminat alınacak.

Akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan düzenleme kapsamında akaryakıt piyasasında sahte fatura düzenleme ve ödeme kaydedici cihaza müdahaleye ilişkin haklarında vergi incelemesi olan tesis için başka bir kişiye lisans verilmeyecek.

Yasa uyarınca dağıtıcı lisansı sahiplerinin otomasyon sistemini EPDK (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş tüzel kişiler aracılığıyla kurması ve sistemin işleyişinden müştereken sorumlu tutularak, EPDK'nın bayilerden ve dağıtıcılardan gelen verileri güncel olarak denetlemesinin yolu açılıyor.

Ödeme kaydedici cihaz, otomasyon gibi elektronik sistemlere müdahale eden kişilere vergi kaçakçılığı suçu kapsamında 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Akaryakıt piyasasında sahte fatura düzenleyen ve kullananlar ile ödeme kaydedici cihaza ve otomasyona müdahale fiillerinin tespit edilmesi durumunda tüm faaliyetler EPDK tarafından geçici olarak durdurulacak ve bu süre içinde söz konusu tesis için başka bir kişiye de lisans verilmeyecek.

Yasa ile ayrıca akaryakıt veya LPG dağıtıcı ve bayilik başvurusu için vadesi geçmiş vergi borcu bulunmaması koşulu getiriliyor.