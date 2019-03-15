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TBMM'deki 5 partiden Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin ortak bildiri

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Yeni Zelanda'daki saldırı ortak bir bildiri ile kınandı
TBMM'deki 5 partiden Yeni Zelanda'daki saldırıya ilişkin ortak bildiri

 

Yeni Zelanda'daki saldırı ortak bir bildiri ile kınandı.

TBMM'de grubu bulunan 5 parti Yeni Zelanda'daki terör saldırısını ortak bildiriyle kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis'teki siyasi parti grup temsilcilerinin Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili imza altına aldıkları ortak bildiride, "Bu menfur hadise, birkaç 'çılgın'ın şahsi teşebbüsü olmaktan ziyade, her geçen gün artan ve ne yazık ki bir kısım politikacının ve medya unsurunun destek verdiği İslam ve yabancı karşıtı, nefret söylemini esas alan ırkçılığın sonucudur" denildi.

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