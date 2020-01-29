TBMM’den beş partili ortak Kudüs bildirisi: Yok sayıyor ve esefle kınıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail-Filistin sorununa çözüm iddiasıyla hazırladığı ve 'Yüzyılın Anlaşması' diye nitelendirdiği planı, TBMM’de grubu bulunan 5 siyasi parti bir bildiriyle kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı “İsrail-Filistin Barış Planı” , Ankara’nın sert tepkisine neden oldu. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Dışişleri Bakanlığı ve siyasi partilerin sert tepki gösterdiği plan, TBMM’de de yankı buldu.

Parlamentoda grubu bulunan AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti Grup Başkanvekillerinin ortak imzasıyla hazırlanan bildiri, TBMM genel Kurulu’nda okundu. HDP, uzun bir aradan sonra ilk kez Meclis’te yayımlanan bir bildiriye destek verdi.