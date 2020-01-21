  • BIST 123.556
  • Altın 296,765
  • Dolar 5,9270
  • Euro 6,5762
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

TBMM'nin bugünkü oturumuna katılan tek isim Erkan Baş oldu

»
TBMM'nin bugünkü oturumuna katılan tek isim Erkan Baş oldu
TBMM'nin bugünkü oturumuna katılan tek isim Erkan Baş oldu

TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı biraraya gelemediği için toplanamadı. Meclis'in bugünkü oturumuna katılan tek isim ise TİP Genel Başkanı Erkan Baş oldu.

Habertürk'ün haberine göre, TBMM Başkanvekili Levent Gök, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti

TBMM'nin bugünkü gündeminde, gündeme ilişkin milletvekillerinin söz alması bekleniyordu. Gök, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM'nin bugünkü oturumuna katılan tek ismin TİP Genel Başkanı Erkan Baş olması ise dikkat çekti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Davutoğlu: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak gördüm ve engellemek için çok çaba sarf ettim21 Ocak 2020 Salı 12:35
  • Doğu Karadeniz’de kuvvetli yağış, Marmara ve iç kesimlerde kar bekleniyor21 Ocak 2020 Salı 11:58
  • Gülen yapılanması soruşturmalarında 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi21 Ocak 2020 Salı 11:50
  • MEB sonuçları açıkladı: Okuyamıyoruz, yazamıyoruz...21 Ocak 2020 Salı 11:48
  • Kamuda çalışanlara "Güvenlik soruşturması" mı geliyor?21 Ocak 2020 Salı 11:36
  • Türkiye'de ekmek arasına gizlenmiş 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi21 Ocak 2020 Salı 10:59
  • Erdoğan'dan CHP'nin "FETÖ’nün siyasi ayağı araştırılsın" önerisine yanıt: Ya CHP içinde ya İP’te ya HDP’de var20 Ocak 2020 Pazartesi 21:47
  • Analiz: Türkiye'de konkordato sayısı 2019 sonunda iki bine dayandı20 Ocak 2020 Pazartesi 20:10
  • Yabancı almasın düşüncesi ile yapılan sıradan bir satın alma20 Ocak 2020 Pazartesi 19:59
  • Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakar biziz, yıllarca değişmemek için direndik20 Ocak 2020 Pazartesi 19:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti