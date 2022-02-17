TC Abu Dabi Büyükelçisi İle KKTC Temsilcisi Gulfood Gıda Fuarı’ndaki Kuzey Kıbrıs Standını Ziyaret Etti

Dubai Gulfood Gıda Fuarı’nda yer alan Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) çatısı altında yer alan Kuzey Kıbrıs standını dün Türkiye Cumhuriyeti Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tuncer ve KKTC Temsilcisi Zeliha Khashman’ın da ziyaret ettiği bildirildi.

Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Tuncer ve Temsilci Khasman, stantları tek tek ziyaret ederek katılımcı şirket yöneticileriyle fuar hakkında sohbet etti.