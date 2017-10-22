TC Adalet Bakanı Gül: Artık Gülen'in iadesini bekliyoruz

TC Adalet Bakanı Gül, Fethullah Gülen'in ABD'den Türkiye'ye iadesini engelleyecek herhangi bir eksiklik kalmadığını söylerken "Bundan sonra artık iade bekliyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Gül, tutuklu İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un telefonunun ABD tarafından istenmesiyle ilgili de şunları kaydetti:

"Öyle bir yazı geldi. Bu yazıyı da soruşturmayı yapan savcılık makamına gönderdik. Onların vereceği bir karardır. Şunu söylüyor, 'Telefon her ne kadar şahsın olsa da bizim işler için kullanıyor.' O zaman 'Her ne kadar Türk vatandaşıysa da bizim işler için kullanılıyor onu da verin' gibi bir noktaya, telefondan başlayıp adama kadar gidecek bir şey olacak. Böyle bir telefon dokunulmazlığını da yeni görmüş oldum."

'ADİL ÖKSÜZ'LE İLGİLİ SOMUT TALEBİMİZ OLACAK'

Gül, Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğu iddialarına ilişkin, "Birkaç gün önce bir evinin olduğu yönünde bir haber çıktı. Bir ev resmi konularak 'Burada yaşıyor' şeklinde haber çıkınca arkadaşlarımız üzerinde çalışmaya başladı. Bununla ilgili somut bir talebimiz olacak." ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'YE YÖNELİK DÜŞMANLIĞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR'

Bakan Gül, FETÖ'den tutuklanan eski YARSAV Başkanı Murat Arslan’a, Vaclav Havel ödül verilmesiyle ilgili ise, şunları söyledi:

"Genel olarak söylüyorum, bazıları Türkiye’de kendi taşeron örgütlerine yaptıramadığı şeyleri, vekalet savaşını asalete çevirme anlamında Türkiye’ye yönelik düşmanlığını ya da tehdidini sürdürmek istiyor. Dolayısıyla bunlar ödül verdikleri kişiyle ilgili bunun bir örgütün elemanı olduğunu bilmeyecek durumda değiller. Nitekim o kişi, ödül almadan birkaç gün önce ödül grubuna teşekkür yazıyor, ödül alacağını da biliyor."