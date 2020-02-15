TC Adalet Bakanı Gül: “Kapalı Maraş, KKTC’nin toprağıdır”

T.C. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, “KKTC’nin toprağıdır Kapalı Maraş. Bunu herkes bilmelidir. Maraş vakıf malıdır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısında basına açıklamalarda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Gül, Maraş konusunun Ankara’da daha önce ele alınan bir konu olduğunu söyleyerek bugün yapılan bu toplantının çok anlamlı olduğunu belirtti.

“KAPALI MARAŞ, VAKIF MALIDIR”

Kapalı Maraş bölgesinin KKTC toprağı olduğunun altını çizen Gül, söz konusu bölgenin Vakıf malı olduğunu aktardı.

Arşiv çalışmalarının da bu konuyla ilgili sürdüğünü söyleyen Gül, bu toplantıların hukuki hakların güçlendirilmesi için gerçekleştirildiğini ifade etti.

“KIBRIS’TA HUKUKSUZ HİÇBİR ADIM ATILMAMIŞTIR”

Kıbrıs’ta hukuksuz hiçbir adımın atılmadığını aktaran Gül, “BM Güvenlik Konseyi kararları dahil Maraş’ın kapalı kalmasını ön görmemektedir. Kıbrıs’ta hukuksuz hiçbir adım atılmadı. Atılmayacaktır da. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.