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TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı bu akşam KKTC’ye geliyor

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TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı bu akşam KKTC’ye geliyor
Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’in davetlisi olarak bu akşam KKTC’ye geliyor.

Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 21.30’da KKTC’ye gelecek Kaya, resmi temaslarına yarın başlayacak.

Kaya, yarın sabah saat 09.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 09.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve saat 10.10’da Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından kabul edilecek.

10.50-11.30 saatleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’le görüşecek Kaya, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Mutabakat Zaptı imza törenine katılacak.

Surlariçi (Çağlayan) bölgesinde saat 11.40-12.30 arasında incelemeler yapacak Kaya, vatandaşlarla da bir araya gelecek ve ardından 12.30-13.30 saatleri arasında Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Umut Derneği organizasyonuyla kadınlarla buluşacak.

Kaya, 13.40-14.40 arasında  Yenikent’teki Niyazi Mirage’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’in onuruna vereceği yemeğe katılacak ve 14.50-15.30’saatlerinde Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret edecek.

Kaya, 15.40-16.10 saatleri arasında SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret edecek ardından da 16.50-17.00 saatlerinde Lapta’da Elişi Kooperatifi üyesi hanımlarla buluşacak.

Kaya, 17.00-18.00 saatleri arasında Lapta Huzurevi ziyareti edecek ve ardından saat 19.00’da adadan ayrılacak.

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