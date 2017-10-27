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TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya KKTC’de

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TC Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya KKTC’de
Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’in davetlisi olarak KKTC’ye geldi.

Dün gece KKTC’ye gelen Kaya, saat 09.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 09.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve saat 10.10’da Başbakan Hüseyin Özgürgün tarafından kabul edilecek.

Ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’le görüşecek Kaya, daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Mutabakat Zaptı imza törenine katılacak.

Surlariçi bölgesinde saat 11.40-12.30 arasında incelemeler yapacak Kaya, vatandaşlarla da bir araya gelecek ve ardından 12.30-13.30 saatleri arasında Yunus Emre Kültür Merkezi’nde Umut Derneği organizasyonuyla kadınlarla buluşacak.

Kaya, 13.40-14.40 arasında  Yenikent’teki Niyazi Mirage’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner’in onuruna vereceği yemeğe katılacak ve 14.50-15.30saatlerinde Çağlayan Çocuk Yuvası’nı ziyaret edecek.

Kaya, 15.40-16.10 saatleri arasında SOS Çocuk Köyü’nü ziyaret edecek ardından da 16.50-17.00 saatleri arasında Lapta’da Elişi Kooperatifi üyesi hanımlarla buluşacak.

Kaya, 17.00-18.00 saatleri arasında Lapta Huzurevi ziyareti edecek ve ardından saat 19.00’da adadan ayrılacak.

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