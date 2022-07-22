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TC, Azerbaycan ve Pakistan Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir çözüme destek belirtti

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Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Meclis Başkanları İstanbul’da biraraya geldi.
TC, Azerbaycan ve Pakistan Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir çözüme destek belirtti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı’nda Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Şentop, “Kıbrıs meselesinde adil, sürdürülebilir, gerçekçi ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm, Ege ve Doğu Akdeniz’de ise uluslararası hukuka uygun bir yaklaşımın bizlerin sesinin çok daha ortak ve gür şekilde çıkması ile mümkün olacaktır” dedi
Toplantının ardından Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Meclis Başkanları, ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dayalı güçlü ilişkilerin ve desteğin devamını teyit eden İstanbul Beyannamesi’ni imzaladı.

TBMM Başkanı Şentop’un okuduğu beyannamede Kıbrıs konusunda da vurgu yapıldı.

Beyannamede, Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir, gerçekçi ve karşılıklı olarak kabul edilen bir çözümünün, Ege ve Doğu Akdeniz’deki meselelerin uluslararası hukuk temelinde hakkaniyete uygun çözümün desteklenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Beyannamede ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile parlamentolar arası diyaloğu sürdürme ve ilerletme konusundaki niyet de belirtildi.

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