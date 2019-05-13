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TC Bakan'ı Albayrak ‘ Tünelin ucundaki ışık büyüyor’ demişti: Borsa çöktü, dolar yine yükselişte

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Borsada satış baskısıyla kayıplar yüzde 3’ü buldu. Kamu bankalarının döviz işlemlerinin de desteğiyle 5.95’e kadar gerilyen dolar/TL ise tekrar yükselişe geçti.
TC Bakan'ı Albayrak ‘ Tünelin ucundaki ışık büyüyor’ demişti: Borsa çöktü, dolar yine yükselişte

Dün bir televizyon kanalına konuşan Türkiye Cumhuriyeti  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Tünelin ucundaki ışık daha da görünür hâlde”demişti. Albayrak “2019’da enflasyon başta olmak üzere, dünyayı ilgilendiren bir travmatik olay yaşamadığımız sürece, etkili ve dengeli bir noktaya ulaşacak” diye konuşmuştu.

Merkez Bankası’nın 150 baz puanlık sıkılaştırmasının yanı sıra lirayı desteklemek için kamu bankalarının döviz satışlarının ardından dolar/TL bugün yeniden 6.10 civarına yükseldi.

Dolar/TL geçen hafta yedi ayın zirvesi olan 6.2460’ı test etmişti. Kur bu sabah saat 08.50’de 5.97 civarından başladıktan sonra yönünü yukarı çevirdi. Kur saat 16.00 itibariyle yüzde 2.18 yükselişle 6.11 seviyesinde işlem görüyor.

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Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve değer kazan döviz kurlarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul – BIST 100 endeksi ise 85.446 seviyesine kadar geriledi.

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