TC Bakanı Çavuşoğlu’ndan Almanya’ya tepki: Haddini bileceksin

AKP’nin 81 ilde düzenlediği teşkilat iftarının Antalya ayağı Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde AKP Antalya İl Başkanlığı tarafından düzenlendi. İftara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AKP Antalya milletvekilleri, AKP Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. İftarı bekleyen davetliler İstanbul’da bulunan ve video konferansla 81 ile bağlanarak konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı canlı izledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabının ardından konuşan Bakan Çavuşoğlu, AKP toplantılarının birlik ve vefa toplantıları olduğunu söyledi. Türkiye’nin bulunduğu coğrafya ve dünya genelinde sıkıntıların olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, corona virüsünün etkileri hâlâ devam ederken Ukrayna savaşının başladığını söyledi.

Yüksek enerji fiyatlarının yanı sıra dünyada 40 yıldır görülmeyen yüksek enflasyonun görüldüğünü aktaran Çavuşoğlu, “Türkiye’nin bu olumsuz gelişmelerden etkilenmemesi mümkün değil. Enflasyon gibi bizim de rahatsız olduğumuz konuları çözmemiz lazım. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çabalıyoruz. Hem savaşın hem de diğer sorunlarla ilgili yoğun çaba sarf ediyoruz. Sadece kendimizi düşünmüyor. Küresel sistemin de reforme edilmesi için çalışıyoruz” dedi.

İtilaflarda arabuluculuk için çaba sarf ettiklerini de anlatan Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna için yapılanların ortada olduğunu belirterek içeride ve dışarıda, seven, kıskanan ve kıskanmayan herkesin AKP hükümetini takdir ettiğini söyledi.

Takdir edilmek için bunları yapmadıklarını, Ukrayna’daki yangının sönmesi için çalıştıklarını da anlatan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Her iki tarafla da yıllardır dengeli ilişkiler yürütüyoruz. Geçmişte bu iki ülkeyle olan ilişkilerimizi sorgulayanlar bugün ‘İyi ki ilişkilerinizi iyi tutmuşsunuz’ diyorlar. En ücra köşelerde 3-4 bin nüfuslu ülkeler bile bugün Türkiye’yi biliyor. Biz Türkiye bölgesel değil küresel bir güç derken bunu anlatıyoruz” diye konuştu.

“LATİN AMERİKA ÜLKELERİ TÜRK FİRMALARI VE SAVUNMA SANAYİSİNE TALİP”

Latin Amerika ziyaretleriyle ilgili bilgiler de paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ülkelerle karşılıklı anlaşmalar ve ziyaretler yaptıklarını söyledi. Latin Amerika’da görüştükleri tüm Cumhurbaşkanları ve bakanların Türkiye ile çalışmak istediğini de anlatan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu şöyle konuştu:

* Bizimle çalışmak istiyorlar. Ticaretlerini artırmak istiyorlar. Türk firmaların o ülkelerde yatırım yapmasını istiyorlar. Türk savunma sanayisinden istifade etmek istiyor.

* Türk İHA’ları, SİHA’larını, fırkateynleri almak istiyorlar. Kömür başta olmak üzere doğalgaz ve diğer rezervlerini de bizimle paylaşmak, işletmek istiyorlar. Neden bizimle iş birliği yapmak istiyorlar? Ekonomik çıkar denilebilir. Evet, elbette. Bu ülkelerin hepsi Türkiye’yi ve Türk insanlarını seviyorlar.

“TÜRKİYE’NİN EKONOMİSİ BİTMİŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR… BUNLAR YALAN”

Muhalefetin Türkiye’yi ve ekonomiyi bitmiş gibi gösterdiğini de anlatan Bakan Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Türkiye’nin ekonomisi bitmiş, sıfırı tüketmiş bir ülke gibi tablo çiziyorlar. Bunlar yalan.

* Sizin zamanınızda ihracat 36 milyar dolardı şu anda 250 milyar dolara çıktı. Nerede bitmiş bu Türkiye? Milletimizin serzenişine kulak kapatmıyoruz. Bunları çözmek bizim boynumuzun borcu.

* Türkiye’yi küçük göstermeye çalışmak özellikle muhalefete söylüyorum. Bu haksızlık ve doğru bir yaklaşım değil. Başkalarına şikayet etmek, başkalarından talimat alarak politika üretmek doğru değildir. Bağımsız Türkiye anlayışına aykırıdır.

“OSMAN KAVALA İLE İLGİLİ YARGI KARARINI VERDİ”

Gezi Parkı davasında Osman Kavala hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi üzerine Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’in Almanya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmasıyla ilgili de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya’ya ve muhalefete tepki gösterdi.

Osman Kavala bahanesiyle Türk iç siyasetine müdahale edildiğini ve buna izin vermeyeceklerini vurgulayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bir şahısla ilgili, Osman Kavala ile ilgili yargı kararını verdi. Türk yargısı sadece bir kişi ile ilgili mi karar veriyor? Milyonlarca dava var. Zaman içinde kararlar veriliyor.

* Bu kadar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla ilgili yargı kararları varken bazı ülkeler neden Osman Kavala’yı ön plana çıkarıyor?

* Bizim Almanya’da 3 buçuk milyon vatandaşımız var. Türk var. Orada da Türkler ile ilgili davalar oluyor, mahkumiyetler oluyor.

* Almanya bizim kendi vatandaşımız için benim büyükelçiliğimi Dışişleri Bakanlığı’na neden çağırıyor? Sebebi ne? Çünkü bunlar fonluyor, bunlar kullanıyorlar.

* Türkiye’nin içine müdahale etmek için bu tür insanları kullanıyorlar. Biz de gereğini yaptık, Alman Büyükelçisi’ni çağırıp hadlerini bildirdik.

* Bizim iç işlerimize karışamazsınız. Almanya olarak benim iç işlerime karışamazsın. Haddini bileceksin.

* Aynı şekilde Alman Büyükelçiye de Türk iç siyasetine müdahale etmemesi gerektiğini hatırlattık.

* Ama görüyorsunuz, içeride belli partilere talimat verip onları dizayn etmeye çalışarak Türkiye’nin iç siyasetini yönetmeye çalışıyorlar. Siz Türk milletinden üstün değilsinizdir. Kararı Türk milleti verir.