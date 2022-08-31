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TC Bakanı Koca Coronaya Yakalandı

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TC Bakanı Koca Coronaya Yakalandı
TC Bakanı Koca Coronaya Yakalandı

Pandemiyle ilgili sık sık vatandaşlara uyarıda bulunan TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüne yakalandı.

Koca, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. “Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı” diyen Koca, şu ifadeleri kullandı;

“YAKINDA ARKADAŞLARIMIN ARASINDA OLACAĞIM”

“Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.”

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