TC Bakanı Koca Coronaya Yakalandı

Pandemiyle ilgili sık sık vatandaşlara uyarıda bulunan TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüne yakalandı.
Koca, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. “Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı” diyen Koca, şu ifadeleri kullandı;
“YAKINDA ARKADAŞLARIMIN ARASINDA OLACAĞIM”
“Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım.”
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