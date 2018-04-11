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TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi

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TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi
TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi

Türkiye Cumhuriyeti’nin (TC) Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından kabul edildi.

Meclis Şeref Salonunda saat 11.00’de gerçekleşen görüşmede Akdağ’a, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da eşlik ederken, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ve milletvekili Mesut Genç de hazır bulundu.

AKDAĞ

Akdağ, konuşmasında, KKTC ile ekonomik iş birliği ve gelişme konularından sorumlu Başbakan Yardımcısı olduğunu belirterek, bundan büyük memnuniyet ve gurur duyduğunu, ayrıca Kıbrıs’a her gelişinde farklı bir heyecan duyduğunu söyledi.

“Pırıl pırıl bir toplumun pırıl pırıl insanlarına elimizden geldiği kadar hizmet edeceğiz” diyen Akdağ, her yeni hükümetin “yeni bir umut” ve “yeni bir enerji” anlamına geldiğini söyleyerek, birlikte zaman kaybetmeden ve sıkı çalışmanın, huzur, refah ve kalkınmanın elde edilmesini sağlayacağını kaydetti.

Orta-uzun vadeyi planlarken, kısa vadede de vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü çalışmaya ciddi destek vermeye devam edeceklerini belirten Akdağ,  “Gözbebeğimiz bir toplumun gözbebeği insanlarına hizmet etmek bizim için şereftir” ifadelerini kullandı ve Uluçay’a görevinde başarı diledi.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Uluçay da KKTC-TC arasında ilişkilerin geliştirilmesinde bugüne dek ortaya konan katkılara teşekkür ederek, bundan sonra da bu katkı ve yardımların devam edeceğini bildiklerini söyledi.

Yeni hükümet ve meclisin oluşumundan sonra süratle bütçenin geçirildiğini ve yasama çalışmalarına ağırlık verildiğini belirten Meclis Başkanı Uluçay, Ekonomik İşbirliği Protokolünde öngörülen reformların hayata geçmesi ve reel sektörün geliştirilmesine dair, ayrıca reform kaynak paketinin değerlendirilebilmesinde Meclisin üzerine düşeni daha yoğun şekilde yapabilmesiyle, kısa vadece ülkenin daha çok gelişim gösterebileceğini kaydetti.

Bunların, halkın en büyük ihtiyacı olduğunu ifade eden Uluçay, yapılacak işbirliği çalışmalarından dolayı Bakan Akdağ’a teşekkür etti.
 

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