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TC Başbakanı Yıldırım Cenevre'ye gitmeyecek

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TC Başbakanı Yıldırım Cenevre'ye gitmeyecek
Yıldırım, "Anayasa değişiklik görüşmeleri daha önemli" diye konuştu.

TC Başbakanı Yıldırım, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine gitmeyeceğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım, Cenevre'de yürütülen Kıbrıs görüşmelerine gitmeyeceğini ifade etti. Yıldırım, "Anayasa değişiklik görüşmeleri daha önemli" diye konuştu.

 

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