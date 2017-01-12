TC Başbakanı Yıldırım Cenevre'ye gitmeyecek

Yıldırım, "Anayasa değişiklik görüşmeleri daha önemli" diye konuştu.

TC Başbakanı Yıldırım, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerine gitmeyeceğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım, Cenevre'de yürütülen Kıbrıs görüşmelerine gitmeyeceğini ifade etti. Yıldırım, "Anayasa değişiklik görüşmeleri daha önemli" diye konuştu.