TC Başbakanı Yıldırım: Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon kaynakları her iki tarafa ait

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, 22. Dünya Petrol Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının her iki tarafa ait olduğunu hatırlatmak istiyorum” dedi.

22. Dünya Petrol Kongresi’nin bugünkü Başkanlık Seremonisi oturumunda Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım bir konuşma yaptı. Enerjinin önemini koruyan sektörlerden biri olduğunu söyleyen Yıldırım, “Enerji konusu dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım hayatımızı idame ettirebilmemiz ve halkımızın refahını arttırmak için olmazsa olmaz ihtiyaçtır. Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin ölçüsü enerjiye olan erişim ve tüketim seviyesiyle ortaya çıkıyor. Burada ortak bir amacımız var. Bu amaç petrol başta olmak üzere bütün enerji kaynaklarını, maliyet ve çevre boyutu da dahil olmak üzere en iyi, en verimli şekilde kullanımı sağlayarak, dünyadaki bütün bölgelerin refahına katkıda bulunmak olacak” dedi.

Türkiye’nin dünyadaki hidrokarbon kaynaklarının beşte üçüne komşu durumunda olduğunu söyleyen Yıldırım, “Enerji alanında değişime paralel olarak aktörlerin çoğaldığını, yeni üretici ülkelerin piyasaya girdiğini tüketiminin giderek OECD ülkelerinde Asya kıtasına kalkınmakta olan ülkelere doğru kaydığını görüyoruz. Bu değişim karşısında en doğru kararları vermek zorundayız. Başta terör olmak üzere asimetrik tehditlere etkinlikle ve kalıcı bir mücadele şart. Bir terör örgütüne karşı bir başka terör örgütüne kullanılarak bunun yapılamayacağı aşikardır. Sorunları çözerken yeni sorunlara yol açmaktan özenle kaçınmalıyız.Enerji güvenliği ancak birlikte ve tutarlı bir mücadele yöntemiyle sağlanabilir. Türkiye olarak enerji alanında aldığımız kararlarda sıfır toplamlı oyun yaklaşımını hiçbir zaman benimsemedik. Her zaman komşularımızla işbirliği içerisinde kazan kazan yaklaşımını ön plana aldık. Bizim açımızdan enerji ihtilaf değil bir işbirliği alanıdır. Bu tutumumuzu sadece sözde değil icraatlarla ortaya koymaktayız” dedi.

TANAP projesinden de bahseden Başbakan Binali Yıldırım, “TANAP’ın önümüzdeki yıl devreye girmesiyle birlikte Türkiye her yıl Azerbaycan’dan ilave en az 6 milyar metreküp doğalgaz alacak.2020 yılından itibaren bu hattan Avrupa’ya 10 milyar metreküplük bir gaz sevkiyatı olacak. Rusya ile Türk akımına ilişkin imzaladığımız anlaşmanın bu yılın şubat ayında yürürlüğü girmesiyle beraber hız kazanacak. 2019’da projenin devreye girmesiyle 15,75 milyarlık metreküplük gazı mavi akım hattında olduğu gibi Rusya’dan doğrudan alıyor olacak.Ayrıca projeye ek olarak inşaatı söz konusu olan ikinci bir hat ile de Avrupa’ya gaz sevkiyatı yapılıyor olacak ” dedi.

Kıbrıs’taki gelişmelere de değinen Başbakan Binali Yıldırım, ” Kıbrıs adası etrafındaki hidrokarbon kaynaklarını her iki tarafa ait olduğunu hatırlatmak istiyorum. Rum liderliğinde önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz’de tek taraflı tasarruflardan kaçınılmasını uzun zamandı tavsiye etmekteyiz. Kıbrıs Rum liderliğinin barışın önünü tıkamak, tek yanlı arama işlemlerine başlamak yerine yapıcı bir tutuma yönelmesinde fayda vardır” dedi.

Yıldırım, Türkiye’nin enerji projelerinden de bahsederek, “Enerji alanındaki milli ve yerli kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz.2023 hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji payını yüzde 30 seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Nükleer enerjiyi de enerji sepetimize dahil etme konusunda kararımızı aldık. Bu çerçevede Akkuyu Nükleer Enerji santralini Rusya, Sinop santralini ise Japon ve Fransız teknolojisiyle yapmayı hedefliyoruz. Her iki santralinde 2023’te faal hale gelmesini, ülkemizin nükleer enerji alanındaki teknolojisi insan kaynakları kapasitesini geliştirmeyi öngörüyoruz” dedi. Enerji bağlamında herkese görev düştüğünü söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, “Hepimizin görevi var. Dünyada hala elektriğe ulaşamayan 1 milyar 200 milyon insan var. Bu dünya açısından üzücü bir tablo” dedi.