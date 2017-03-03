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TC Başbakanı Yıldırım KKTC'ye geliyor

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TC Başbakanı Yıldırım KKTC'ye geliyor
AK Parti Strateji Ekibi'nin oluşturduğu taslak programa göre Türkiye Cumhuriyeti Başbakan’ı Binali Yıldırım 9 Mart'ta KKTC’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

AK Parti Strateji Ekibi'nin oluşturduğu taslak programa göre Türkiye Cumhuriyeti Başbakan’ı Binali Yıldırım 9 Mart’ta KKTC’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan’ı Binali Yıldırım’ı Mart ve Nisan aylarında çok yoğun bir miting programı bekliyor. Neredeyse her gün Türkiye’nin bir ilinde referandum mitingi düzenleyecek olan Yıldırım. Bu mitinglere KKTC ziyareti için bir günlük ara verecek.

 9 Mart’ta bir günlüğüne KKTC’de olacağı öğrenilen TC Başbakan’ı Binali Yıldırım, 10 Mart’ta Düzce’de miting programına devam edecek.

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