TC Bilim kurulu üyesi: Kan grubunun Covid-19’da koruyucu etkisi yok

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği eğitim görevlisi Kayıpmaz, kan grubu ve ‘corona’ ilişkisiyle ilgili ulusal ve uluslararası çalışmaların yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Hacettepe Üniversitesi’nde yayınlanmış bir çalışma var. Bu çalışmada testleri pozitif kişilerin büyük çoğunluğunun ‘A’ grubunda olduğu, onu daha sonra ‘0’ grubunun izlediği ortaya konmuş. Üçüncü sırada ‘B’ grubunun en son sırada da ‘AB’ grubunun geldiği saptanmıştır.

Ama burada çok önemli bir sonuç cümlesi var; ‘Her ne kadar hastalar arasında belirli kan grupları daha sık görünse de hastalığın klinik gidişatına bu kan grubunun herhangi bir etkisi yoktur’ diye. Bu şu demek; klinik gidişat derken, hastaların entübasyon oranlarında, yoğun bakım yatış oranlarında veya ölüm oranlarında, kan grupları ile bu bahsettiğim klinik gidişat kriterleri arasında herhangi istatiksel olarak anlamlı bir ilişki gösterilmemiş.“

Kayıpmaz, kendi kanaatinin de “Belirli kan grupları bu hastalıktan korunmaktadır”, “Daha az yakalanmaktadır” diye, tedbirsiz davranışlar içerisine girilmemesi gerektiği yönünde olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Hangi kan grubu olursa olsun, her ne kadar çalışmalarda belirli kan gruplarında hastalarda daha nadir olduğu gösterilmiş olsa da tedbirler tüm kan grupları için aynıdır. (…) Kişinin kan grubu ne olursa olsun, kan grubunun corona virüsünden koruyucu bir yönü yoktur.”

‘mRNA aşıları DNA yapısını bozmuyor’

Aşı üretimine de değinen Kayıpmaz mRNA, inaktif ve vektör aşılar olduğunu anımsatarak şu ifadeleri kullandı: “İnaktif aşılar, uzun yıllardır kullanılan diğer hastalıklar içinde kullanılan bilindik, alışık olunan bir yöntemdir. mRNA aşıları daha yeni teknolojidir. mRNA aşılarının insanların DNA’sındaki genetik yapıyı bozma gibi bir durum söz konusu değildir.”