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TC Büyükelçiliği: "KKTC’deki seçmenlerin kayıtları 2 Mayıs’ta ilan edilecek"

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Açıklamaya göre,  12 Mayıs’tan sonra yapılacak başvurular, ilçe seçim kurulları, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ve dış temsilciliklerce kabul edilmeyecek.
TC Büyükelçiliği: "KKTC’deki seçmenlerin kayıtları 2 Mayıs’ta ilan edilecek"

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının,  Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ndeki kayıtlarının, 2 Mayıs Çarşamba günü ilan edileceğini ve 12 Mayıs Cumartesi günü ilanın sonlandırılarak tutanak altına alınacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

“Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçim takvimini 26 Nisan 2018 tarihinde açıklamıştır. Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki kayıtları, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce, www.ysk.gov.tr adresinde 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü Türkiye saati ile 08.00'de ilân edilecektir. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün ilânı; 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Türkiye saati ile 17.00'de sonlandırılarak tutanak altına alınacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular, ilçe seçim kurulları, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ve dış temsilciliklerce kabul edilmeyecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öğrenci olan seçmenlerden pasaportu bulunmayanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde okuduğuna dair öğrenci kimliği ve geçerli kimlik belgesi ile başvuruda bulunabilirler. Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde yurtdışında oy kullanmak isteyen, KKTC’de yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlarımız www.ysk.gov.tr adresinden yurtdışı seçmen sorgulaması yapmak suretiyle seçmen durumlarını kontrol ederek, yurtdışı seçmen statüsünde bulunmamaları halinde adres beyanında bulunmak üzere; 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü dahil Büyükelçiliğimize müracaat edebilirler.”

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