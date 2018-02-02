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TC Büyükelçiliği’nden açıklama

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TC Büyükelçiliği’nden açıklama
TC Büyükelçiliği’nden açıklama

TC Lefkoşa Büyükelçiliği, “22 Ocak’ta gerçekleşen protesto eylemlerinin büyükelçilik tarafından planlandığı” şeklindeki açıklama ve haberleri yalanladı.
TC Lefkoşa Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada “22 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen protesto eylemlerinin Büyükelçiliğimiz tarafından planlandığına dair bir sendika başkanının açıklamalarına dayanılarak yapılan haberler ve söz konusu açıklama tamamıyla yalandır” ifadelerine yer verildi.

KTÖS ne demişti?
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), 22 Ocak günü yaşananları basın bildirisiyle değerlendirerek, yaşananlarla Türkiye’deki olağanüstü hal uygulamasının bir benzerinin hayata geçirilmesinin hedeflendiği öne sürmüş ve, olayların Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından planlandığını iddia etmişti..

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