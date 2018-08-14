  • BIST 93.825
  • Altın 253,477
  • Dolar 6,5977
  • Euro 7,5127
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

TC Büyükelçiliği’nden Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Araç Bağışı

» »
TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Evde Bakım Hizmet Ekibi’nin hastaların ihtiyaçlarını taşımak için kullanacağı araç bağışında bulundu.
TC Büyükelçiliği’nden Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Araç Bağışı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, hastaların ayağına süratle hizmet götürülmesini sağlayacak olan aracı bağışlayan TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’a  ve katkı koyan herkese teşekkür etti. 
 

Kocaismail,  “İyiliğin en büyüğü, bir telefon kadar uzakta, alo denildiği anda sıkıntımızı dinleyerek çözüm getirileceğini bildiğimizden hissettiğimiz güven, inanç ve güçtür. TC Lefkoşa Büyükelçiği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ise iyilik yapmayı muhtaç olanların yanında olmayı görev biliyor.Kendilerini kutlar, sağlık bereketinde, çalışmalarında başarılar dileriz” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bu kredi esnafa can suyu olacak13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:52
  • Umutsuzluğa ve karamsarlığa kapılmayın13 Ağustos 2018 Pazartesi 18:50
  • 10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali Cuma günü başlıyor13 Ağustos 2018 Pazartesi 17:41
  • Türk Lirası yerine Euro’ya geçişle ilgili hiçbir çalışma yapmadılar13 Ağustos 2018 Pazartesi 17:40
  • Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı heyeti, Ankara’da temaslarda bulundu13 Ağustos 2018 Pazartesi 17:38
  • Bu krizden piyasalara güven veren politikalarla çıkılabilir13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:17
  • Cumhuriyet Meclisi yarın olağanüstü toplanıyor13 Ağustos 2018 Pazartesi 16:10
  • KTOEÖS; eşel mobil 2 ayda bir uygulanmalıdır13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:55
  • Bankaların mali bünyeleri son derece sağlıklı13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:53
  • Bize de bu hayatta bir şans tanınmalı13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti