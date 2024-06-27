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TC Çalışma Bakanı, KKTC'ye geliyor...

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Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ve beraberindeki heyet, 28-29 Haziran tarihleri arasında KKTC’de temaslarda bulunacak.
TC Çalışma Bakanı, KKTC'ye geliyor...

Bakan Işıkhan, KKTC ziyaretleri kapsamında 28 Haziran Cuma günü,  mevkidaşı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ve  Başbakan Ünal Üstel ile görüşecek.
Işıkhan ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi  Sertifika Töreni’ne katılacak. 
Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 29 Haziran Cumartesi günü, saat 16.50’de adadan ayrılacak.

 

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