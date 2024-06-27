TC Çalışma Bakanı, KKTC'ye geliyor...

Bakan Işıkhan, KKTC ziyaretleri kapsamında 28 Haziran Cuma günü, mevkidaşı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel ile görüşecek.

Işıkhan ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Sertifika Töreni’ne katılacak.

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 29 Haziran Cumartesi günü, saat 16.50’de adadan ayrılacak.