TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılının İstiklâl Marşı yılı ilân edildiğini duyurdu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı'nda konuştu. Erdoğan, "Akif müstemleke aydınlarına karşı bu toprakların sesi olmuş sembol bir şahsiyettir." ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan, 2021 yılının İstiklal Marşı yılı olarak kabul edildiğini duyurdu.

Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli şair Mehmet Akif Ersoy’un inandığı gibi yaşadığını, çilesini çekmediği hiçbir fikre eserlerinde yer vermediğini söyledi.

Akif’in yaşayışıyla, duruşuyla, İstiklal Şairi sıfatını ziyadesiyle hak eden bir anıt insan olduğunun altını çizen Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy için, “Müstemleke aydınına karşı bu toprağın sesi soluğu olmuş sembol bir şairdir” ifadelerini kullandı.

“İstiklal Marşı’mızın 10 kıtası bizim milli andımızdır”

Merhum Akif’in örnek hayatı yanında geride milli mutabakat metni olan İstiklal Marşı’nı da bıraktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstiklal Marşı’mızın 10 kıtası bizim milli andımızdır. Elbette her milletin bağımsızlığının nişanesi olan bir milli marşı vardır. Ancak, yedi düvele karşı yürütülen Kurtuluş Savaşı sırasında her mısrası gözyaşları ile kabul edilen bir başka marş yoktur” diye konuştu.

“Bu milletin hiçbir gerdi İstiklal Marşı’ndan rahatsızlık duyamaz”

2021 senesini, kabul edilişinin 100. yıl dönümü münasebetiyle İstiklal Marşı Yılı olarak ilan ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunu da TBMM’de grubu bulunan 5 siyasi partinin ortak teklifi ile gerçekleştirdik. Görüşleri, politik tavırları, duruşları farklı olan siyasi partilerin böyle milli bir meselede ortak tutum alması ülkemiz adına büyük bir kazanımdır.

Dün Meclis’te de ifade ettiğim gibi, halen İstiklal Marşı’mızı içselleştirmekte zorlanan çevreler olsa dahi biz bunların azınlıkta kaldığını biliyoruz. Bu vatanın ekmeğini yiyen, havasını soluyan, bugün bu topraklar üzerinde özgürce yaşayan hiç kimsenin İstiklal Marşı ile sorunu olamaz. Bu milletin hiçbir ferdi İstiklal Marşı’ndan rahatsızlık duyamaz. Özellikle de milletin emanetini taşıyan insanların böyle bir hakkı yoktur. Çünkü İstiklal Marşı Türk’ü ile, Kürt’ü ile, Çerkez’i ile, Arap’ı ile, Alevi’si, Sünni’si, Laz’ıyla 84 milyonun ortak değeri, ortak paydasıdır. İstiklal marşı, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğinin çimentosudur. Bölgemizde son yıllarda yaşanan hadiseler bu gerçeği bize bir kez daha hatırlatmıştır. Emperyalistlerin masa başında cetvelle çizdikleri sınırlar en küçük bir sarsıntıda silinip gittiler. Kader birliği yerine menfaat birliği ile varlıklarını sürdürme çalışan topluluklar, fitne rüzgarlarından kendilerini kurtaramadılar. Biz ise Türkiye ve Türk milleti olarak bekamıza yönelik tüm girişimleri hamdolsun başarıyla püskürttük. İnsanlarımızı etnik kimliği, mezhebi, meşrebi üzerinden parçalamaya yönelik bütün senaryoları boşa çıkarttık.

40 yıldır kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan PKK belasının hedeflerine ulaşmasına fırsat vermedik. Sınırlarımıza kadar dayanan DEAŞ projesinin kök salmasına rıza göstermedik. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi FETÖ ihanet çetesi eliyle ülkemizi işgale yeltenen müstevlilere sokakları, meydanları hep birlikte dar ettik. Can verdik, canımızdan aziz bildiğimiz evlatlarımızı kara toprağa verdik ama mabetlerimizin göğsüne namahrem elini asla değdirmedik. Ezanlarımızın minarelerimizden eksilmesine, bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımızın gönderden indirilmesine müsaade etmedik, inşallah bundan sonra da aynı inanç ve kararlılıkla hedeflerimize yürümeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.