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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB yönetimiyle görüştü

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB yönetimiyle görüştü

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden videokonferans yöntemiyle katıldığı görüşme 45 dakika sürdü.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama göre, görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi, korona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadelede atılacak ortak adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, 25-26 Mart’taki AB Zirvesi’nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediklerini belirterek, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti” denildi.

 

Üst düzey diyalog süreçlerinin yeniden başlatılması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın (mülteci anlaşması) güncellenmesinin olumlu gündem çalışmalarının temeli olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın, Türkiye'ye vize serbestisi tanınması, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve üyelik müzakere faslı açılması gibi unsurların yeniden düzenlenmesinin zaruri olduğunu söylediği aktarılan açıklama şöyle devam etti:

DOĞU AKDENİZ VE EGE'DE İŞBİRLİĞİNDEN YANAYIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ege’de istikrar ve işbirliğinden yana olan Türkiye’nin bu çerçevede attığı yapıcı adımlara değinerek, Yunanistan’ın ve Kıbrıslı Rumların tüm kışkırtmalarına ve mütecaviz eylemlerine rağmen bu tutumu muhafaza ettiklerini bildirdi.

ÇÖZÜM MASADA BULUNMALI: Çözümün masada bulunması gerektiğine ve bunun yolunun diyalogdan geçtiğine inandıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesinde başarısızlığı kanıtlanmış modellerin adadaki taraflara dikte edilmesi yerine artık gerçekçi ve yeni seçeneklerin tartışılması gerektiğini söyledi.

DOĞU AKDENİZ İÇİN ULUSLARASI KONFERANS TEKLİFİ: Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Zirvesi’nin “birlik dayanışması” bahanesiyle Rum ve Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı

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