TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı"Na Katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız." dedi.

Erdoğan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen, Milli Ağaçlandırma Günü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı"na katıldı.

Günlük hayatta, mimaride tüm ekonomik faaliyetlerde tarih boyunca hep tabiatla uyum içinde olunduğunu anımsatan Erdoğan, "Her canlının kendi halince Allah'ı zikrettiğine inanan, böyle bir medeniyetin müntesiplerinden başka türlü bir davranış tarzı da beklenemez. Tabiatı hoyratça yok etmek, sebepsiz yere ağaca, denize, toprağa zarar vermek Rabb'imizin emanetine ihanet etmektir. Çünkü toprak olmazsa bu dünyada yaşayacak yer bulamayacağımız gibi öteki aleme göçtüğümüzde de yatacak yerimiz olmayacaktır. Bunun için toprağa her bakımdan hak ettiği değeri vermek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Çocukların, tabiata karşı sorumluluk bilinciyle yetiştirilmeleri gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadim değerlerimizle beraber genç kuşaklara özellikle tabiat sevgisini de aşılamamız gerekiyor. Dünyayı paylaştığımız diğer varlıkların hakları olduğunu, insanın tabiatı kullanırken bu hakları göz etmek zorunda olduğunu onlara anlatmalıyız." diye konuştu.

Fidan dikimi seferberliğine çocukların ve gençlerin yoğun ilgisini bu noktada önemli bir referans olarak gördüğünü aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Genç kuşaklar, bu çabaların önemini ve kendileri için kıymetini çok iyi biliyor. Biz de onların bu heveslerini diri tutmak için farklı projeleri devreye alıyoruz. İlk ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın kendi fidanlarını yetiştirmeleri amacıyla yeni bir proje başlatıyoruz. 'Tohum Ver Fidana Dönüşsün' adını verdiğimiz projemizle her yıl yaklaşık 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek kendi fidanlarını kendilerinin yetiştirmesini sağlayacağız. Böylece geleceğimizin fidanı olan çocuklarımız, ilköğrenim ve ortaokul döneminde toplam 8'er fidanı yetiştirmiş olacak. 2021 yılından itibaren de Milli Ağaçlandırma Günü'nde inşallah bu fidanları hep birlikte toprakla buluşturmaya başlayacağız."

"AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARINDA AVRUPA'DA 1, DÜNYADA 4'ÜNCÜ SIRADAYIZ"

Türkiye'nin çevre hassasiyeti bakımından altın dönemini son 18 yılda yaşadığını anlatan Erdoğan, "Ormancılık alanında yaptığımız çalışmalar, OECD ve Birleşmiş Milletlerin dahi dikkatini çekmiştir. Ülkemiz, ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci sırada, dünyada ise 4'üncü sırada yer alıyor." dedi.

Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye'nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman varlığımızı 1,9 milyon hektar artırarak 22,7 milyon hektara ulaştırdık. Cumhuriyet tarihinin en büyük milli ağaçlandırma seferberliğini başlattık. Bugün, ülkemiz yüz ölçümünün yüzde 29,2'sini orman alanları oluşturuyor. Yaptığımız ağaçlandırma ve iyileştirme çalışmaları ile ülkemizi orman varlığı bakımından 26'ncı sıraya yükselttik. Son 18 yılda 5,5 milyon hektara yakın alanda ağaçlandırma, erozyonla mücadele çalışması yaparak 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

Ormanlık alanların geliştirilmesi ile kalmadık. Okul, hastane, sağlık ocağı, ibadethane bahçeleri, mezarlıklar, kara yolu ve köy yolu kenarlarını da ağaçlandırdık. Sadece bu alanlara 32 milyondan fazla fidan diktik. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır. Erozyonla mücadelede yılda ortalama 8 bin 500 hektar alanda faaliyet yürütülürken biz bu alanı 8 kat artışla yılda 63 bin 220 hektara çıkarttık. 1970'li yıllarda her yıl ortalama 500 milyon ton toprağımız erozyonla ne yazık ki taşınırken bu miktarı 3 kattan fazla azaltarak 154 milyon tona düşürdük. Yani her yıl Kıbrıs Adası büyüklüğünde bir toprağı artık kaybetmiyoruz."

"KORUNAN ALAN SAYIMIZI DA 610'A ULAŞTIRDIK"

Orman yangınlarıyla mücadelede insansız hava araçları başta olmak üzere son teknolojilerin kullanıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece 7gün 24 saat ormanların gözetlendiğini ve çıkan her yangına en kısa sürede müdahale edildiğini söyledi.

Yangınlara müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdüklerine dikkati çeken Erdoğan, bu süreyi 10 dakikanın altına indireceklerini, yanan orman alanlarını bir yıl içerisinde tekrar ağaçlandıracaklarını dile getirdi.

Ağaçlandırma çalışması yapılan bölgelerdeki vatandaşların refahının artırılmasını hedeflediklerine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"5 bin köye 5 bin gelir getirici orman projesi kapsamında bugüne kadar 5 bin 400 gelir getirici köy ormanı tesis ettik. Şehir Ormanları Projesi ile 136 şehir ormanı kurduk, mesire yerlerimizin sayısını da 1421'e çıkarttık. 2002'de 33 olan milli park sayımızı 45'e çıkartıp alan olarak da 907 bin hektara yükselttik. Yine tabiat parklarımızı 249'a, toplamda korunan alan sayımızı da 610'a ulaştırdık.

Ülkemizde tüm bu adımları atarken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize de gereken her türlü desteği veriyoruz. Helikopterden ağır iş makinelerine, teknik eğitimden yangın müdahale araçlarına kadar her alanda Kıbrıs Türklerine yardımcı oluyoruz.

Daha yeşil daha müreffeh bir ülke idealiyle çıktığımız bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz. Rabb'imizin bize emaneti olan tabiata yeşiliyle, canlılarıyla, şehirleriyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle sahip çıkmayı sürdüreceğiz."

KKTC, AZERBAYCAN, ARNAVUTLUK VE BOSNA HERSEK İLE BAĞLANTILAR YAPILDI

"Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Azerbaycan, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne canlı bağlantılar gerçekleştirildi.

İlk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bağlantı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağaçlandırma kampanyası dolayısıyla bu kampanyayı her yıl Türkiye'de ve kardeş ülkelerde devam ettireceklerini, geleceğe nefes dünyaya nefes olacaklarını söyledi.

KKTC'de mayıs ayında meydana gelen orman yangınının kendilerini derinden üzdüğünü anlatan Erdoğan, "Şu anda ağaçlandırma faaliyetleri KKTC'de devam ediyor. Hafta sonunda sizlerle olacağız. Piknik yapacağımız alanda ağaçlandırmaların yapıldığını öğrendik. Piknik alanının o güzelliğini sizlerle yaşayacağız." dedi.

Daha sonra Azerbaycan ile canlı bağlantı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan fidan dikim alanındaki Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u selamladı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan karşısındaki zaferini kutlayan Erdoğan, Azerbaycan ordusunun verdiği mücadeleyle, uzun yıllardır işgal altındaki topraklarını yeniden kazanmasının heyecanını hissettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, "İki devlet bir millet olmanın idraki içinde bütün gayretimizi ortaya koyduk. Bundan sonra da yine aynı şekilde iki devlet bir millet olarak bu yolda yürüyeceğiz. Aynı toprak üzerinde yüzlerce fidan ağaca duruyorsa, nasıl o zeytin fidanları ağaç olacaksa, Azerbaycanlı kardeşlerim oradan yüzbinlerce zeytin toplayacaksa, bundan sonraki süreçte de Karabağ artık Azerbaycanlı kardeşlerimizin tekrar döndüğü toprak olacak. Fetih ile bu zeytinlerin boynu bükük olmayacak." diye konuştu.

Daha sonra Arnavutluk ve Bosna Hersek ile de canlı bağlantı gerçekleştirilerek fidanlar toprakla buluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tohum Ver Fidana Dönüşsün, Geleceğe Nefes Olsun Kampanyası" kapsamında 12 milyon öğrenciyi temsilen iki öğrenciye tohum seti verdi.

Bu sırada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımız söz alıyor, bu tohumlar seneye kadar fidan olacak. Bu fidanları da inşallah seneye 11 Kasım etkinliklerimizde hep beraber toprakla buluşturuyor olacağız." ifadesini kullandı.

Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharram Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve 45 ülkeden büyükelçiler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın duasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, fidan dikim alanında fidanları toprakla buluşturdu.