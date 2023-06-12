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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cumhurbaşkanlığında resmi tören yapıldı

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Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere KKTC'ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığında resmi karşılama töreni yapıldı.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cumhurbaşkanlığında resmi tören yapıldı

Ülkeye varmasının ardından ilk olarak Atatürk Anıtı'nı ziyaret eden TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ardından Cumhurbaşkanlığı avlusunda Cumhurbaşkanı Tatar tarafından karşılandı.

Karşılama töreninde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Zorlu Topaloğlu, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,  Ekonomi ve Enerji Bakanı  Olgun Amcaoğlu ve KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu hazır bulundu.

Tören,  Tatar ve Erdoğan'ın yerlerini almalarının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Erdoğan, alanda bulunan Güvenlik Kuvvetlerine bağlı onur kıtasını  "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Daha sonra, Tatar ve Erdoğan heyetleri selamladı.

Törenin ardından Cumhurbaşkanları ikili görüşme için Cumhurbaşkanlığı’na geçti. Daha sonra heyetlerarası toplantıya geçilecek.

Görüşmelerin tamamlanmasıyla birlikte iki Cumhurbaşkanı ortak basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Eşi Emine Erdoğan'ın yanında, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.

Görüşmelerde, ikili ilişkilere dair atılacak adımlar hakkında fikir alışverişinde bulunulması ve Ada'da yaşanan gelişmelerin bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınması öngörülüyor.

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