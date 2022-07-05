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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanını resmi törenle karşıladı

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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi’yi törenle karşıladı.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanını resmi törenle karşıladı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi resmi törenle karşıladı.

Draghi’nin bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Draghi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Draghi’nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Draghi, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı selamladı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Draghi merdivenlerde Türkiye ve İtalya bayrakları önünde poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Draghi heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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