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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de…

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama etkinliklerine katılmak üzere, 2 günlük resmi ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’de…

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlama etkinliklerine katılmak üzere, 2 günlük resmi ziyaret için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi.


Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın daveti üzerine, kalabalık bir heyetle saat 15.20 sıralarında geldiği Ercan Havalimanında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve resmi askeri törenle karşılandı. Törende İstiklal Marşı okunarak, KKTC ve TC bayrakları göndere çekildi.
"TC TUR" uçağıyla gelen Erdoğan, Ercan’da… 


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kuzey Kıbrıs'a geldi.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve bazı milletvekilleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Çiğdem Karaaslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de ayrı bir uçakla KKTC’ye geldi.


Erdoğan KKTC ziyareti kapsamında, bugün ilk olarak Cumhuriyet Meclisi’ne giderek özel oturumda konuşma yapacak. Saat 17.30’da ise Büyük Han’da gençlerle buluşma etkinliğine katılacak.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla yarın gerçekleştirilecek törene katılacak olan Erdoğan, ziyaret sırasında ayrıca Cumhurbaşkanı Tatar ile birlikte, KKTC'de yapımı tamamlanan çeşitli projelerin açılışları ile temel atma etkinlikleri için düzenlenecek toplu törene katılacak.


Erdoğan, KKTC'ye hareketinden önce İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, "Ziyaretimiz sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la bir araya gelecek, milli davamıza ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair durum değerlendirmesini yapacağız" demişti.

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