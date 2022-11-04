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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD Fuarını Ziyaret Etti

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD Fuarını Ziyaret Etti
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD Fuarını Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin de yer aldığı MÜSİAD Fuarını ziyaret etti...

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 19. MÜSİAD EXPO Ticaret Fuarı’na katılarak, bir konuşma yaptı.

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fuar ziyaretinde yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da hazır bulunduğu etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da yer aldığı, anı fotoğrafı çekildi.

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ATAOĞLU, BURSA’YA HAREKET ETTİ.

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Tüyap’da gerçekleştirilen, MÜSİAD EXPO 2022 Fuar konuşmasının ardından, TÜRKSOY Daimi Konsey 39’ncu dönem toplantısına katılmak üzere, İstanbul’dan Bursa’ya hareket etti.

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