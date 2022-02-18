  • BIST 2.032,44
  • Altın 831.627
  • Dolar 13.6467
  • Euro 15.4731
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri İle Görüştü

»
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ile Ukrayna-Rusya krizi ele alındı.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri İle Görüştü

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’nin NATO’ya katılmasının 70. yılında Türkiye-NATO iş birliği ve bölgesel meseleler ele alındı.

Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin NATO’ya katılımının 70. yılı dolayısıyla tebriklerini iletti.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e çeşitli platformlarda daima Türkiye’nin İttifak içindeki vazgeçilmez konumunu açık ve net biçimde vurgulaması dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye’nin ilk günden bu yana İttifak içinde ilkeli, sorumlu ve yön verici tutum izlediğini ve buna devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna bağlamında devam eden krizin Türkiye’nin NATO içindeki katma değerini bir kez daha gösterdiğini, tırmanmanın başladığı ilk günden itibaren gerilimin diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini savunduklarını, liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceklerini her iki tarafla da paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak NATO’nun güvenliği için gereken katkıyı vermekten, sorumluluk üstlenmekten imtina etmediklerini belirterek, yeni stratejik konseptte terörizm tehdidinin tüm boyutlarıyla uygun biçimde yansıtılmasının öncelik arz ettiğini, bilhassa terörizmle mücadele gibi alanlarda müttefiklerinden gereken destek ve dayanışmayı beklemenin Türkiye’nin en doğal hakkı olduğunu kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ahmet Şık'tan ittifak ismi açıklaması: Sol derseniz daraltırsınız18 Şubat 2022 Cuma 12:12
  • Türkiye | 5 araştırma şirketinin başkanı canlı yayında anket sonuçlarını paylaştı18 Şubat 2022 Cuma 10:22
  • Tarkan'ın Son Şarkısı 'Geççek' Sözleriyle Sosyal Medyada Viral Oldu17 Şubat 2022 Perşembe 21:14
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!17 Şubat 2022 Perşembe 20:11
  • Türkiye Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı17 Şubat 2022 Perşembe 15:52
  • Bloomberg yazdı: Seçim barajı düşerse en çok MHP’ye yarar17 Şubat 2022 Perşembe 13:01
  • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bugün saat 14.00'te faiz kararını açıklayacak17 Şubat 2022 Perşembe 11:51
  • Alaattin Çakıcı'nın yeğeni silahlı saldırıya uğradı17 Şubat 2022 Perşembe 00:00
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!16 Şubat 2022 Çarşamba 20:58
  • Ermeni Terör Örgütü ASALA'nın Şehit Ettiği Türk Diplomat Cirit, Lübnan'da Anıldı16 Şubat 2022 Çarşamba 19:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti