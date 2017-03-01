TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan’da liderlere seslendi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “Haksız izolasyona tabi tutulan KKTC ile dayanışmanın artırılması” çağrısısında bulundu

HAKSIZ İZOLASYONA TABİ TUTULAN KKTC İLE DAYANIŞMANIN ARTIRILMASI GEREK”

“KKTC'NİN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BÜNYESİNDEKİ GEÇİCİ GÖZLEMCİLİK STATÜSÜ SÜREKLİ HALE GETİRİLMELİ, BAZI EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI FAALİYETLERİNİN KKTC'DE DÜZENLENMESİ TEŞVİK EDİLMELİ”

“EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BÖLGESİNİN 2015'TE DÜNYA NÜFUSU İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 6,2 OLMASINA KARŞILIK DÜNYA TİCARETİNDEKİ PAYI SADECE YÜZDE 2'DİR. BÖLGE İÇİ TİCARETİ ARTIRACAK ADIMLARI ATMAMIZ ŞART”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, “Haksız izolasyona tabi tutulan KKTC ile dayanışmanın artırılması” çağrısında bulundu.

Erdoğan, KKTC'nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki geçici gözlemcilik statüsünün sürekli hale getirilmesi ve bazı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı faaliyetlerinin KKTC'de düzenlenmesinin teşvik edilmesinin faydalı olacağını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirvenin hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) bölgesinin 2015'te dünya nüfusu içindeki payının yüzde 6,2 olmasına karşılık dünya ticaretindeki payı sadece yüzde 2'dir. Öncelikle bölge içi ticareti artıracak adımları atmamız şarttır. Bu sebeple ECOTA'nın (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması) hayata geçirilmesi çok önemlidir" dedi.

EİT'nin yaklaşık 8 milyon kilometrekarelik bir alanda 400 milyonu aşkın bir nüfusu bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Erdoğan, "Üyesi olmaktan iftihar ettiğimiz bu teşkilat, aynı zamanda ortak değerlerimizi, köklü tarihimizi, kardeşliğimizi de temsil ediyor. Zirve toplantısı teşkilatın genel resmine bakmamız, değerlendirmesini yapmamız, eksikliklerimizi görmemiz ve ona göre vizyonumuzu güçlendirmemiz için çok önemli bir fırsattır" ifadesine yer ver verdi.

Erdoğan, mevcut rakamların teşkilatın potansiyelini yeterince harekete geçiremediğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"EİT bölgesinin 2015'te dünya nüfusu içindeki payı yüzde 6,2 olmasına karşılık dünya ticaretindeki payı sadece yüzde 2'dir. Öncelikle bölge içi ticareti artıracak adımları atmamız şarttır. Bu sebeple ECOTA'nın (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması) hayata geçirilmesi çok önemlidir. Üye ülkeleri bu projenin faal hale getirilmesi için gerekli şartları yerine getirmeye ben de davet ediyorum. Aynı şekilde ülkelerimiz arasında ticaretin ve temasların artması için hava, kara ve demiryolu bağlantılarının kalitesini de yükseltmeliyiz. Zirvemizin ana temasının 'bölgesel refah için ulaşım, iletişim ve ticaret hatlarının birbirine bağlanması' olarak tayin edilmesi bu husustaki ihtiyacımızın bir tezahürüdür. Transit taşımacılık, çerçeve anlaşmasının etkin bir şekilde uygulanması bölge çapında ulaşım koridorlarının oluşturulmasında katkı sağlayacaktır"

"EİT'NİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ENERJİYE ÖNEM VERİLMELİ"

Son yıllarda Türkiye olarak bir çok büyük projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Erdoğan, "Asya'yı Avrupa'ya bağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Marmaray ve Avrasya tünellerini tamamlayarak hizmete açtık. Osmangazi Köprüsü ile Marmara Denizi'ni kuzey güney doğrultusunda açtık. İnşası süren Edirne-Kars hızlı treni ile Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projelerine ve Çanakkale Boğazı üzerine yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne büyük önem veriyoruz. Bu yatırımlar aslında tarihi İpek Yolu'nun modern versiyonunun birer parçasını oluşturuyor. Çin'in yeni İpek Yolu projesi olan 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinin de bu açıdan çok önemli olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Dünyanın en büyük havalimanı olarak İstanbul'da inşa edilen üçüncü havalimanının da bölgeye büyük katkıları olacağını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm bu projeleri kendimizle birlikte teşkilat coğrafyasında yaşamakta olan 400 milyonu aşkın kardeşimiz için de gerçekleştiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EİT'nin daha da güçlendirilmesi için önem verilmesi gereken alanlardan birinin de enerji olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu konuyu iş birliğimizin önemli bir unsuru haline getirecek her girişime ülkem destek sağlayacaktır. Elbette tarım, çevre, turizm gibi alanlarda da teşkilat platformlarını daha etkin kullanmalıyız. 2025 vizyonuna büyük önem veriyoruz. Bu vizyonun iş birliği çabalarımızı önümüzdeki 10 yıl boyunca etkin şekilde yönlendireceğine inanıyoruz. Vizyon belgesinin uygulamasına dönük olarak Vizyon Uygulama Fonu'nun tesisini de önemli görüyoruz. Fonun Ekobank bünyesinde kurulması etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi bakımından uygun olacaktır. Proje ve ticaret finansmanı açısından kritik önemi haiz Ekobank'ı güçlendirmemiz, faaliyetlerini çeşitlendirmemiz gerekiyor"

Teşkilatın faaliyet takvimine bakıldığında her yıl birçok konuda toplantılar yapıldığını ancak somut proje üretmekte ya da bunları hayata geçirmekte yeterince mesafe kat edilemediğine işaret eden Erdoğan, "Üye ülkeler olarak teşkilatı sahiplenme konusunda da bazı sorunlarımız bulunuyor. Şüphesiz sahiplenmenin en önemli tezahürü bütçe sorumluluklarımızı yerine getirmektir. Burada yaşadığımız sıkıntıları aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Erdoğan, sekreteryanın uzmanlık ve beşeri kapasitesinin güçlendirilmesi için başlatılan reform sürecinin başarılı şekilde tamamlanmasını diledi.

"SİYASİ MÜCADELEDE DAYANIŞMAMIZ ÇOK BÜYÜK ÖNEM ARZEDİYOR"

Ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirmenin ancak güvenlik ve istikrara yönelik tehditlerin bertaraf edilmesiyle mümkün olduğunu dile getiren Erdoğan, "Özellikle üzerinde durmak istediğim konu şudur, her ne kadar bu toplantı bir Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi olsa da bunun asıl çerçevesini çizen siyasettir, siyasi yaklaşımdır. Öyleyse bu kardeşler topluluğu için özellikle adımlarımızı atarken siyaseti bir kenara koymamız mümkün değil. Öyleyse bu siyasi mücadelede birbirimizle olan dayanışmamız çok büyük önem arzetmektedir" diye konuştu.

Birçok ülkenin sıkıntılarının bulunduğunu, Afganistan'ın, Azerbaycan'ın sıkıntıları olduğunu ifade eden Erdoğan, "Özellikle Dağlık Karabağ sorununu görmezlikten gelemeyiz. 20 yılı aşkın bir süredir devam eden görüşmeler bir neticeye ulaşamamıştır. Minsk Üçlüsü bu işi çözememiştir. Öyleyse biz kendi göbeğimizi beraber, birlikte kesmek zorundayız. Burada gerek ECO gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı olarak dayanışma içerisinde bu adımları kararlılıkla atmak durumundayız" dedi.

Ermenistan'ın işgalci tavrının her tür uluslararası toplantıda dillendirilmesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, "Gerek ECO gerekse İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bunun sürekli takipçisi olmak durumundayız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı durumun Afganistan için de geçerli olduğunu, Afganistan'ın kendi başına bırakılması halinde terörden kurtulamayacağını aktardı.

"YABANCI UNSURLARIN ÇIKARLARI İÇİN İSTİKBALİMİZİ TEHLİKEYE ATAMAYIZ"

Terörizmin her türüne karşı dayanışma ve iş birliğinin artırılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye DEAŞ, FETÖ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör şebekeleriyle yoğun bir mücadele yürütüyor. Masum insanları vahşice katleden hiçbir ilke, ahlak ve değer tanımayan bu katil sürülerini bölgemizden söküp atmalıyız. Bu terör örgütlerinin insanlık dışı cinayetleri sebebiyle Müslümanların töhmet altında bırakılmasına asla müsaade edemeyiz. Bölgemizi etnik ve mezhebi temelde çatışma, rekabet ve kaosa sürüklemeye çalışan tertiplere karşı da dikkatli olmalıyız. Yabancı unsurların çıkarları için istikbalimizi tehlikeye atamayız. Öncelikli vazifemiz Suriye, Irak, Yemen, Libya gibi kardeş coğrafyalarda akan kanı durdurmak, fitne ateşini söndürmektir"

“HAKSIZ İZOLASYONA TABİ TUTULAN KKTC İLE DAYANIŞMANIN ARTIRILMASI GEREK”

Haksız bir izolasyona tabi tutulan KKTC ile dayanışmanın da artırılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, KKTC'nin Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki geçici gözlemcilik statüsünün sürekli hale getirilmesi ve bazı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı faaliyetlerinin KKTC'de düzenlenmesinin teşvik edilmesinin faydalı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı.