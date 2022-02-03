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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İle Görüştü

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Marinskiy Sarayı'nda görüştü.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy İle Görüştü

Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Kiev'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Marinskiy Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Marinskiy Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Kiev'deki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti

Erdoğan, buradaki resmi karşılama töreni sonrası Zelenskiy ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, görüşme öncesinde "Şeref Defteri"ni imzaladı.

İki liderin görüşmesi, yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü. Bu toplantının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

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