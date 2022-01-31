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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’ya Gidiyor

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TC Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında artan tansiyonun giderilmesi için 3 Şubat'ta Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüşecek.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna’ya Gidiyor

Üst düzey bir Türk yetkilinin verdiği bilgiye göre Erdoğan Ukrayna’nın ardından 14-15 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri’ni ziyaret edecek.

Reuters’a konuşan yetkili, Zelenskiy ile görüşmenin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 20 Şubat’ta sona erecek kış olimpiyatları sonrasında Türkiye’yi ziyareti için planlama yapıldığını ifade ederek, “Görüşmede ana gündem elbette Rusya-Ukrayna arasında artan tansiyon. Erdoğan Zelenskiy’e bölgede huzurun korunması, gerilimin artmaması ve sıcak çatışma çıkmaması yönünde mesajlar verecek. Türkiye’nin sonuçta hem Rusya hem Ukrayna ilişkileri gayet iyi” dedi.

Batılı ülkeler Ukrayna sınırına 120,000 asker yığan Rusya’nın işgal hazırlığında bulunduğunu iddia ederken Rusya bu iddiaları yalanlamıştı.

Ancak Moskova, Kiev’in NATO’ya üye olmayacağına yönelik teminat isterken ve Batılı ülkelerin askerlerini Ukrayna’dan çekmesini de talep etmişti. Rusya ile ABD önderliğindeki Batı ülkeleri arasında müzakereler devam ediyor.

Erdoğan daha önce Ankara’nın Moskova ile Kiev arasında arabulucu rolü oynayabileceğini söylemişti.

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