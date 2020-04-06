TC Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir" dedi.

Cumhurbşakanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Gereken tedbirleri peyderpey alıyoruz.

Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir.

Test sayısında günlük 20 bini geçerek önemli bir eşiği daha aştık. Teşhis ve tedavi konusunda sıkıntımız yoktur.

Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tümü vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını sağlayarak insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte kararlıyız.

Atatürk Havalimanı alanında bin hastanelik plan proje çalışması devam ediyor.