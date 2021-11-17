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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim çağrısı!

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti. Liderler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısında bulundu.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim çağrısı!

Kritik görüşme sonrası iki lider kameralar karşısına geçerek basın açıklaması yaptı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin bir an önce seçime gitmesi gerekiyor. Sorunların çözülmesini kendine görev gören bir anlayışla sesleniyoruz, bir an önce seçime gidelim. Yeni bir hükümet gelsin, doğru dürüst seçime gidelim" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Akşener ise, "Acil seçim çağrısına katılıyorum. Tarafsız şekilde seçimlerin yapılması lazım. Yolun sonu görülmüştür. Seçimlerin yapılması lazım" diye konuştu.

 

Euronews.

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