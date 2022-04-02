TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ekonomi mesajı

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ile iftar programında konuştu. Konuşmasında ekonomiye dair mesajlar veren Erdoğan, şunları söyledi:

“GÜNDEMİMİZDEN ÇIKARMIŞ OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

* Mübarek ayın, ülkemiz, milletimiz, bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. 2020 yılından beri Ramazan aylarını koronavirüs salgının gölgesinde biraz da buruk bir şekilde geçirdik.

* Hamdolsun artık salgın belasını büyük ölçüde başımızdan def ettik. İnşallah birkaç aya kadar bu konuya özellikle uzak durup, gündemimizden çıkarmış olmayı hedefliyoruz.

* Bugünkü Ramazan ayında Karadeniz’de cereyan eden savaş ortamında karşıladık. Her ikisiyle yakın siyasi, ekonomik, tarihi ilişkilere sahip olduğumuz Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için yoğun gayret sarf ediyoruz.

“ÖZGÜRLÜĞÜ OLMAYANIN ONURU KALMAZ”

* Küresel ticaretin dengelerini bozduğu için olumsuz yansımalarını hissettiğimiz bu savaşın bir an önce sona ermesini istiyoruz. Vatanı olmayanın özgürlüğü olmaz. Özgürlüğü olmayanın onuru kalmaz. Onuru kalmayanın da başına her türlü müsibet gelir.

* Türkiye özellikle son 10 yıldır güneyinde ve kuzeyinde sergileyen senaryoların hepsine maruz kalmış bir ülkedir. Rabbime sonsuz şükürler olsun ki, milletimizle birlikte üzerimizde oynanan oyunları birer birer bozduk, istiklalimize ve istikbalimize halel getirmedik. İnşallah bundan sonra da getirmeyeceğiz.

“ELBETTE SIKINTILARIMIZ VARDIR AMA UNUTMAYIN UMUDUMUZ DAHA BÜYÜKTÜR”

* Darbelerle milli iradeyi ayaklar altına alıp, boynumuza esaret zincirini geçirmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktık. Ülkemizi dünyanın 10 ekonomisi arasına inşallah sokacağız. Şehitlerimizin, gazilerimizin fedakârlığı sayesinde bu özgüvene sahibiz. Zorluklarımız vardır ama imkanlarımız da vardır.

* Elbette sıkıntılarımız vardır ama unutmayın umudumuz daha büyüktür. Hamdolsun vatan toprakları üzerindeki tüm vatandaşlarımız can ve mal güvenliklerinden emin şekilde huzur içinde hayatlarını sürdürmektedir.

“2023’TEN SONRA TÜRKİYE BAMBAŞKA BİR DÖNEME GİRMİŞ OLACAK”

* Dünya ekonomik sarsıntıların beraberinde gelen işsizlik tehdidinin sarsıntısıyla kıvranırken hamdolsun biz istihdam, ihracatımızla emin adımlarla ilerliyoruz. İnşallah 2023’ten sonra Türkiye bambaşka bir döneme girmiş olacaktır.

* Şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu ödemenin en güzel yolunun özellikle de ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırmak, gençlerimize 2053 vizyonunu miras bırakmak olduğuna inanıyoruz.

* Sizler şehit aileleri ve yakınları olarak bir şeye çok inanmalısınız. O da ‘Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz’. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.

* Bu duygularla Ramazan-ı Şerifinizin tekrar mübarek olmasını diliyorum. Tutacağımız oruç, yapacağımız ibadetlerin Hak katında kabul ve karin olmasını niyaz ediyorum.

* Aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum, gazilerimize milletim adına şükranlarımı sunuyorum.