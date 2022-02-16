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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti Arap medyasında geniş yer buldu

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye ziyaretini birkaç gündür manşetlerine taşımaya devam eden BAE'deki günlük gazeteler, iki ülkenin bölgesel zorluklara karşı barışa katkı sağlama inancına sahip olduğuna dikkati çekti.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyareti Arap medyasında geniş yer buldu

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkeye ziyaretini birkaç gündür manşetlerine taşımaya devam eden BAE'deki günlük gazeteler, iki ülkenin bölgesel zorluklara karşı barışa katkı sağlama inancına sahip olduğuna dikkati çekti.

Arap medyası ise ziyareti, Erdoğan'ın "Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz" ifadeleri üzerinden gördü.

"BAE ve Türkiye bölgenin refahına öncülük ediyor"

BAE merkezli El-Vatan gazetesi, ziyareti "BAE ve Türkiye bölgenin refahına öncülük ediyor" manşetiyle okuyucularına sundu. Gazete, her iki ülkenin de enerji, gelişmiş program ve projeleriyle bölgesel kalkınmanın lokomotifi olabileceğine vurgu yaptı.

Haberde, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed Bin Raşid Al Maktum'un da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, "BAE ve Türkiye'nin öncülüğünde bölgeye büyük bir istikrar ve refahın gelmesinden umutluyum." şeklindeki sözleriyle bunu teyit ettiği kaydedildi.

"Müreffeh bir gelecek"

Ziyarete dair haberde "Müreffeh bir gelecek" başlığını kullanan BAE gazetelerinden El-İttihad da Abu Dabi ve Ankara'nın iki ülke arasındaki iş birliği ve ortaklıkları geliştirme odaklı güçlü bir iradeye sahip olduğuna dikkati çekti.

Her iki ülkenin de bölgede barış ve hoşgörü içinde yaşama değerleriyle öne çıktığını kaydeden İttihad gazetesinin haberinde şu ifadeler yer aldı:

"BAE ile Türkiye'nin ticaret ortaklığı, yükselişe geçen karşılıklı ticaret hacmi rakamlarıyla gelecekte daha da büyüyecek. İki ülke arasında kamu ve özel sektörlerin taleplerini destekleyen birçok alanda mutabakat zaptı ve anlaşmalar imzalandı."

BAE ve Türkiye'nin bölgesel kalkınmayla uyumlu bir vizyonu benimsediğine işaret edilen haberde, Abu Dabi ve Ankara'nın bölgesel zorluklara karşı barışa katkı sunabileceği aktarıldı.

Londra merkezli Arapça yayımlanan Şarkulevsat gazetesi de Abu Dabi ve Dubai emirliklerinde 2 gün süren üst düzey temasları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz." ifadeleriyle ilk sayfadan okurlarına servis etti.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonunun yanı sıra Körfez ve diğer Arap ülkelerindeki birçok basın organı, Erdoğan'ın ziyaretin ardından BAE ve Körfez ülkelerinin güvenliği için verdiği olumlu mesaja odaklandı.

Arap basınında ayrıca, Türkiye ile BAE ilişkilerindeki yakınlaşmadan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan için Abu Dabi'de düzenlenen ihtişamlı karşılamaya da dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'ye gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaretin ardından sonra sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:

"Körfez Bölgesi'nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz.

Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız."

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