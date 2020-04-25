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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kovid-19 sürecinde uluslararası temasları

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kovid-19 sürecinde uluslararası temasları
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kovid-19 sürecinde uluslararası temasları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 19 ülkenin liderleriyle telefonda görüşürken, 3 zirveye video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanlığının Twitter paylaşımında, Erdoğan’ın koronavirüs salgını sürecindeki uluslararası temaslarına yer verildi.

https://pbs.twimg.com/media/EWY5sOqXQAkoOVf?format=jpg&name=large

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Nisan’da Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, 9 Nisan’da Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, 10 Nisan’da Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 14 Nisan’da KKTC Başbakanı Ersin Tatar ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, 16 Nisan’da Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, 17 Nisan’da Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 19 Nisan’da ABD Başkanı Donald Trump, 21 Nisan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 22 Nisan’da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Nguema Mbasogo ve Somali Cumhurbaşkanı Abdullah Farmajo, 23 Nisan’da Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bugün de Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

Erdoğan, telefon görüşmelerinin yanı sıra 17 Mart’ta video konferans aracılığıyla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile dörtlü zirve gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart’ta Kovid-19’a ilişkin G-20 Liderler Olağanüstü Zirvesi’ne, 10 Nisan’da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk Konseyi) “Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma” konulu olağanüstü zirvesine video konferansla katıldı.

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