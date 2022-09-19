TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay’dan Ermenistan’a giden Pelosi’ye sert tepki

Geçen ay Tayvan’ı ziyaret ederek ABD ve Çin arasında büyük krize yol açan ABD Temsilciler Meclis Başkanı Nancy Pelosi, tam da Azerbaycan-Ermenistan sınırının ısındığı bir dönemde Ermenistan'a gitti.

Pelosi, bugün Ermenistan'da yaptığı konuşmada Azerbaycan'ı hedef alırken, Türkiye'nin de tepkisini çekecek açıklamalara imza attı. Pelosi, ‘Azerbaycan'ın ‘yasadışı' saldırılarını kınadığını' belirtirken, “Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırılarının” ardından Erivan ziyaretinin kendisi için özel bir önem taşıdığını söyledi.

Nancy Pelosi

Pelosi, sınırdaki çatışmalarla ilgili Azerbaycan'ı suçlarken, “Sınır çatışmalarının Azeri saldırıları tarafından tetiklendiği açık. Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz” dedi. Pelosi, ABD'nin bölgede etkisini artırması gerektiğinin altını çizdi. Pelosi, ‘Otokrasi ile küresel mücadelede Ermenistan'ın yanındayız.” dedi.

Pelosi’nin açıklamalarına dün Bakü yönetimi ses yükseltirken, Türkiye’den de ilk tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okay, Pelosi’nin açıklamalarını ‘bölgedeki gerilimi azaltmaya yönelik diplomasi girişimlerine yönelik bir sabotaj’ olarak değerlendirdi. Reuters’ta yer alan habere göre Oktay, Pelosi’nin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalara ilişkin “önyargılı” açıklamalarının “diplomasi çabalarını sabote etme” olduğunu ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

Oktay ayrıca, Pelosi’nin açıklamalarının ardından ABD’yi konuyla ilgili ‘pozisyonunu belirlemeye’ çağırdı.