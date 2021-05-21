TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’ye geldi.
Oktay’ı Ercan Havaalanı’nda Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, milletvekilleri ve devlet yetkilileri karşıladı.
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC’ye geldi.
Oktay’ı Ercan Havaalanı’nda Başbakan Ersan Saner, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, bazı bakanlar, milletvekilleri ve devlet yetkilileri karşıladı.
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