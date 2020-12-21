TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kürsüde fenalaştı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen programda kürsüden dinleyenlere hitap ederken konuşması ağırlaşan Oktay’ın ağzından kelimeler güçlükle çıkmaya başladı. Konuşmaya ara verip birkaç saniye bekledi, yutkunup konuşmasına devam etmek istedi ancak edemedi.

Yanına giden bir yetkili koluna girdi, “Ambulans arkadaşlar, doktorumuz gelsin” dedi. Oktay konuşmayı tamamlamaya çalıştı, ağzından birkaç kelime daha döküldü. Ancak devam edemeyeceği anlaşılınca ışıklar ve perde kapatıldı.

Konuşmasının sonlarına doğru kürsüde rahatsızlanan Oktay’a, Külliye’deki doktorlar tarafından ilk müdahale yapıldı. Hastaneye gitmeye gerek duymadan bir süre dinlenen Oktay 25 dakika sonra yeniden kürsüye çıktı.

Oktay şunları söyledi: “Doktorlarımızın söylediği kadarıyla ifade ediyorum, uykusuzluk ve yorgunluğa bağlı zannediyorum küçük bir rahatsızlık oldu. Anlaşıyınız için teşekkür ediyorum.”