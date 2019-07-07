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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Paşaköy’de vatandaşlarla bir araya geldi

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC ziyareti sırasında Paşaköy’de vatandaşlarla bir araya geldi.
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Paşaköy’de vatandaşlarla bir araya geldi

Oktay, Paşaköy’e gelişinde, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Kendisini karşılayan vatandaşlarla tek tek tokalaşarak, sohbet eden Oktay, öğrencilerin halk oyunları gösterisini izledi. Vatandaşların tarımsal amaçlı suyun beldeye kazandırılması yönündeki taleplerini dinleyen Oktay, “Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor.

KKTC’nin gelişmesi, kalkınması için elimizden geleni yapıyoruz. Birlikte olduğumuzu, Türkiye’deki herkesin sizi yürekten sevdiğini bilin. Hep birlikte üreteceğiz, katma değer sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Oktay, kendisini sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra kendisini kahve içmeye davet eden Abuzer Karakuş isimli vatandaşı evinde ziyaret etti. Oktay, temaslarını tamamladıktan sonra KKTC’den ayrıldı.

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